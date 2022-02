Perché scommettere sui casinò non AAMS e come farlo senza rischi

Cosa sono i casino non AAMS

La differenza principale con i siti autorizzati AAMS è il paese in cui è stabilito il sito di scommesse sportive. I bookmaker che non hanno giocatori francesi come obiettivo principale sono in giurisdizioni come Curaçao o Malta che consentono di offrire una maggiore selezione di giochi (compresi i giochi da casinò online), metodi di pagamento alternativi a Paypal e bonus invitanti. Se parli italiano, ma non vivi in Italia, puoi facilmente registrati a siti di gioco online non AAMS, ma se risiedi sul territorio italiano potresti incontrare alcune difficoltà nel tentativo di iniziare a giocare su questo tipo di piattaforma.

Cosa significa l’espressione “non AAMS”

Questa espressione è nata nel 2010 quando l’autorità di regolamentazione del gioco online è stata creata per regolamentare il gioco in Italia. I siti non AAMS rappresentavano quindi i siti che non hanno l’approvazione per operare in Italia. Attenzione però a evitare malinteso, i siti presentati su casinononaams.co non sono illegali. Legalmente la legge in Italia non vieta ai giocatori italiani di giocare su siti di bookmaker non AAMS. Troverai siti di scommesse sportive che offrono le migliori quotazioni e che offrono un’ampia scelta di scommesse e quote davvero al di sopra della media. E’ semplice, puoi giocare con una vpn e navigare anonimamente.

Le scommesse sportive non sono una scienza esatta ed è impossibile fare il 100%. Non esiste una soluzione miracolosa per le scommesse sportive, nessuna soluzione matematica per le scommesse sportive per vincere denaro facilmente. Soprattutto, ci sono molte truffe che sfruttano la credulità delle persone, con le scommesse fisse ad esempio, una mitologia inventata da delinquenti che vogliono estorcere euro agli scommettitori ingenui che scoprono questo mondo di approfittatori. Tutta via esistono ottimi siti non AAMS che offrono certezza di pagamento, ma li scoprirai abbastanza presto visitando il sito casinononaams.co in cui sono raccolti i migliori e più affidabili siti di scommesse non AAMS

la nazionalità non è un fattore determinante

Tecnicamente, le persone che risiedono in Italia o nella maggior parte dei paesi europei non possono accedere alle offerte dei bookmaker stranieri perché in quest’ultimo caso non sono autorizzate a offrire i propri servizi all’interno di questi territori. Inoltre, la nazionalità non è un criterio determinante. Ciò che conta se vuoi scommettere i tuoi soldi su un sito di scommesse sportive straniero è dove vivi e la natura della tua connessione Internet. Una sfumatura importante da cogliere!Se ogni bookmaker applica la policy che desidera in base all’ubicazione della sua sede, è tenuto al rispetto delle regole poste in essere dalle autorità competenti.

Il giocatore non corre alcun rischio! In effetti, tutto ciò che rischia, nel peggiore dei casi, è che le sue eventuali vincite non gli vengano restituite, la politica del bookmaker straniero potrebbe non essere conforme alla legge italiana. Dato che è severamente vietato ai bookmaker non autorizzati offrire i propri servizi a giocatori residenti in Italia, sono infatti gli operatori stranieri in persona a essere passibili di sanzioni legali. Tuttavia, se dubiti della serietà o della trasparenza di un particolare bookmaker straniero, sappi che qui non devi preoccuparti. I siti di scommesse sportive e i broker che offriamo sul casinononaams.co sono affidabili al 100%.