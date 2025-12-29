I sindaci italiani dell’Anci sono stati protagonisti oggi in Vaticano di un’udienza privata con Papa Leone XIV, svoltasi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico.

Un appuntamento di grande rilievo istituzionale che ha riunito circa centocinquanta amministratori locali provenienti da tutta Italia.

Tra le fasce tricolori presenti spiccava una consistente delegazione ligure, coordinata dal direttore generale dell’Anci Liguria, Pierluigi Vinai. Il gruppo comprendeva i sindaci di Genova, Imperia e La Spezia, oltre al presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

Dalle pagine de La Repubblica, Vinai ha sottolineato il valore simbolico e storico dell’incontro, annunciando che al momento dei saluti verrà ricordato al Pontefice anche il suo legame con la Liguria.

Papa Leone XIV, infatti, vanta un antenato del ramo materno, Jacques Martino, nato a Sanremo nel 1806 e battezzato nella Basilica di San Siro, prima di emigrare oltreoceano in cerca di fortuna.

«È una storia affascinante che intendiamo approfondire attraverso studi e ricerche sul territorio — ha spiegato Vinai — e l’udienza di oggi rappresenta l’occasione ideale per annunciarlo, con l’auspicio di poter accogliere presto il Papa in Liguria».

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della memoria e dell’identità dell’emigrazione ligure nel mondo, patrimonio storico e culturale ancora vivo e ricco di significato.