L’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, ha ospitato presso la Residenza un incontro con i rappresentanti del “Sistema Italia” e del mondo imprenditoriale italiano attivo nel Paese.

L’iniziativa, parte delle attività di diplomazia economica dell’Ambasciata, è stata l’occasione per un confronto sul contesto politico, economico ed energetico serbo e sulle opportunità di cooperazione bilaterale.

Nicola Pontara, Country Manager della Banca Mondiale per la Serbia, e Pasquale De Micco, Capo della Sezione Economica della Delegazione UE a Belgrado, hanno illustrato la situazione macroeconomica e le sfide legate alla transizione energetica.

All’incontro hanno preso parte anche i principali rappresentanti del Sistema Italia in Serbia: Antonio Ventresca (ICE Belgrado), Romano Rossi (Confindustria Serbia), Annino De Venezia (Camera di Commercio Italo-Serba), Lucia Bonelli (Cassa Depositi e Prestiti – Balcani Occidentali) e Jelena Cukanović (Simest Belgrado).

“Nonostante il momento complesso che la Serbia sta attraversando, il Paese resta un partner economico e strategico di primo piano per l’Italia nei Balcani occidentali”, ha sottolineato l’Ambasciatore Gori, ribadendo “l’impegno del Sistema Italia nel rafforzare i legami economici, culturali e politici con Belgrado, in una prospettiva di sempre maggiore integrazione europea”.