SENATO | Ok allo scostamento di bilancio con 278 sì

L’aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. I voti favorevoli sono stati 278, contrari 4, astenuti 4. Respinta la risoluzione di minoranza presentata dalla Lega.

“Bene che Forza Italia abbia avuto la forza e la responsabilita’ di votare con la maggioranza lo scostamento di bilancio, costringendo anche sovranisti ed antieuropeisti a seguire”, commenta il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“Il partito di Berlusconi ha raccolto l’appello del Presidente della Repubblica che da tempo auspichiamo e che oggi ribadiamo: andiamo avanti e dopo il si’ agli 8 miliardi per tagliare le tasse di novembre e dicembre continuiamo un percorso che porti a sostenere le nostre imprese e l’occupazione. Ci sara’ un altro scostamento a gennaio con risorse gia’ libere: propongo gia’ da oggi di lavorare assieme per vedere come spenderle”.

“Il centrodestra si presenta ancora una volta unito e compatto”, dichiara Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri. “L’interesse dell’Italia e quello degli italiani, che vivono sulla propria pelle gli effetti di una crisi economico-sanitaria senza precedenti, e’ stato come sempre la bussola dell’agire delle forze che lo compongono e dei suoi leader, in primis del presidente Berlusconi. L’esecutivo e la maggioranza di governo pensino ad affrontare le emergenze e le urgenze piuttosto che attardarsi magari in un inutile lavorio, tutt’altro che contenutistico e programmatico, volto a dividere un’alleanza politica strategica e valoriale, quale quella del centrodestra italiano, che gli elettori vogliono unita e compatta”.

“Oggi è stato fatto un passo avanti reale sulla strada della costruzione di un clima nuovo tra maggioranza e opposizione. Senza alcuna confusione di ruoli ma solo con l’obiettivo di iniziare a lavorare insieme per dare futuro e prospettive, nel segno del cambiamento e dell’innovazione, ai cittadini”, dichiara il senatore di Art. Uno Vasco Errani nella dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio. “Questo scostamento interverrà a partire dal popolo degli autonomi e delle partite Iva, che rappresenta uno dei punti più critici della crisi innescata dalla pandemia, anche se non è affatto vero che sin qui non si sia fatto niente per quei settori. Ma, dopo il necessario rinvio delle scadenze, dovremo di qui a gennaio lavorare sulla riduzione reale del fatturato, per superare le involontarie e oggettive iniquità che ci sono state anche nel nostro intervento”.

Anche la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza che autorizza un nuovo Scostamento di bilancio di 8 miliardi, un voto praticamente all’unanimità – con 552 voti a favore, nessun contrario e sei astenuti. “Gli italiani hanno bisogno di stabilita’ e collaborazione all’interno delle istituzioni. Oggi la politica ha dato una risposta importante”, scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.