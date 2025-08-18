Lo scorso 16 agosto si è concluso il periodo di tirocinio di Chiara e Irene presso l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo.
“Desideriamo ringraziarle di cuore per il loro impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi trascorsi insieme”, si legge in una nota della sede diplomatica, che prosegue: “Vi auguriamo il meglio”.
L’Ambasciata ha condiviso sui propri profili social il messaggio che hanno lasciato le due stagiste:
“Ringraziamo sentitamente l’Ambasciatore Stefano Queirolo Palmas, il Segretario di Legazione Rodolfo Colaci e tutto lo staff dell’Ambasciata per l’accoglienza che ci hanno riservato in questa incredibile esperienza.
Grazie per aver stimolato il nostro interesse nel mondo diplomatico e per averci coinvolte nelle molteplici sfaccettature di questa realtà.
Vi ringraziamo per averci fatto sentire a casa anche lontano dall’Italia e per tutte le esperienze, preziose per il nostro futuro”.
A Chiara Arrigoni e Irene Rosa un grande in bocca al lupo per il futuro anche da parte della nostra redazione.