REGNO UNITO | Italiani all’estero, Linda Allevi responsabile Pubbliche relazioni del MAIE Londra

“Sono già al lavoro – assicura – per fare in modo che il messaggio del Movimento Associativo Italiani all’Estero arrivi a quanti più connazionali possibile nella circoscrizione consolare di Londra”. Raffaele Misceo, coordinatore MAIE Londra: “Presto altri nuovi ingressi, cresciamo senza sosta”

Linda Allevi è la responsabile per le Pubbliche relazioni del MAIE Londra, nominata dal coordinatore del MAIE Londra Raffaele Misceo.

Giovane ed intraprendente collaboratrice in Escape Campus, la scuola di inglese più grande della capitale del Regno Unito, negli ultimi cinque anni Linda ha aiutato centinaia di ragazzi giunti dall’Italia a trovare casa e lavoro, oltre che aiutarli nel perfezionare la conoscenza della lingua inglese.

Dotata di grande carisma, ha un nutrito seguito nella comunità italiana a Londra, che riesce facilmente a coinvolgere in diverse iniziative.

“Sono molto felice di entrare a far parte della grande famiglia del MAIE”, commenta la neo coordinatrice. “Sono già al lavoro – prosegue – per fare in modo che il messaggio del Movimento Associativo Italiani all’Estero arrivi a quanti più connazionali possibile nella circoscrizione consolare di Londra. Per l’inizio del nuovo anno ho in programma diverse iniziative, Covid permettendo, che sono convinta ci aiuteranno a diffondere la visione culturale e politica del MAIE in terra inglese”, conclude.

Soddisfatto Raffaele Misceo: “Cresce senza sosta il MAIE Londra. Sono in arrivo diverse nomine importanti, l’obiettivo è quello di rafforzare il network del Movimento per creare una squadra di persone giovani e meno giovani, motivate, determinate a vincere le sfide che verranno, comprese le elezioni Comites previste nel 2021. Già nei prossimi giorni – conclude – comunicheremo altri ingressi: vogliamo far capire agli italiani qui residenti che solo un Movimento come il nostro è in grado di rappresentare al meglio gli italiani all’estero sul territorio e nei Palazzi romani che contano”.