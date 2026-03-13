Prosegue senza sosta il tour europeo di Massimo Romagnoli, responsabile degli Italiani nel mondo di Alternativa Popolare, impegnato nella campagna a sostegno del Sì al referendum.

La giornata di ieri si è aperta alle ore 10 con un intervento in collegamento radiofonico con Radio Hitalia di Liegi, una delle principali emittenti seguite dalla comunità italiana residente in Belgio.

In serata si è poi svolto un partecipato incontro pubblico a Mannheim, in Germania, al quale hanno preso parte circa 180 connazionali. Un appuntamento che ha confermato il forte interesse della comunità italiana all’estero per i temi al centro della consultazione referendaria.

Il tour prosegue oggi con la tappa di Atene, dove è previsto un incontro con la comunità italiana presso il Hotel Grande Bretagne. Domani Romagnoli sarà a Sofia, mentre domenica concluderà il ciclo di incontri a Tirana.

Lunedì è infine in programma l’ultima tappa a Bruxelles, presso la sede di Rue de Stassart 131, con un incontro dedicato alla comunità italiana e ai rappresentanti istituzionali presenti nella capitale europea.

Nel corso degli incontri Romagnoli sta illustrando le ragioni del Sì, sottolineando in particolare la necessità di rafforzare la stabilità istituzionale e migliorare la governabilità del Paese, rendere il sistema più efficiente e moderno riducendo sprechi e duplicazioni, valorizzare il ruolo degli italiani all’estero garantendo maggiore rappresentanza, sostenere una visione europea e riformista capace di affrontare le sfide globali e promuovere uno Stato più snello, credibile e vicino ai cittadini.

“Il voto per il Sì rappresenta una scelta di responsabilità e di futuro – sottolinea Romagnoli – soprattutto per le nuove generazioni e per i milioni di italiani che vivono fuori dai confini nazionali”.