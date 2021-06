RAI ITALIA | Italiani all’estero, Schiavone (CGIE) a L’Italia con Voi

Torna domani una nuova puntata de L’Italia Con Voi, programma prodotto e ideato da Rai Italia per gli italiani nel mondo. Luca Sofri, direttore del giornale on line “il Post”, è il primo ospite di Monica Marangoni e parla dell’evoluzione dell’editoria web al tempo del Covid-19. Poi, Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità di Napoli, racconta il recupero di uno dei quartieri storici della città partenopea.

In tempo di europei di calcio, la linguista della Società Dante Alighieri, Giulia Addazi, nella consueta lezione di italiano, spiega le parole e i termini legati alle manifestazioni sportive. Lo stato di salute del cinema italiano dopo la fase più acuta dell’emergenza sanitaria è il tema affrontato da Alessandro Boschi e dalla sceneggiatrice e scrittrice Francesca Serafini.

In chiusura, Monica Marangoni si collega con Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE, che aggiorna sulle nostre comunità all’estero.

Con le Storie dal Mondo si vola in Brasile per incontrare Nello Garaventa, chef in uno dei più apprezzati ristoranti italiani di Rio De Janeiro. Poi, a Londra con Francesco Ragni, editore e fondatore di “Londra Italia”.

NEW YORK/TORONTO Giovedì 17 giugno h17.00 LOS ANGELES Giovedì 17 giugno h14.00 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 17 giugno h18.00 SYDNEY Giovedì 17 giugno h16.45 PECHINO/PERTH Giovedì 17 giugno h14.45 JOHANNESBURG Giovedì 17 giugno h17.15