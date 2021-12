QUIRINALE | Romagnoli (MdL): “Centrodestra sia compatto nel sostenere Berlusconi al Colle”

“Si avvicina ogni giorno di più l’elezione del presidente della Repubblica. Desidero ribadire ancora una volta il sostegno del Movimento delle Libertà a Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale. Lui non si è ancora candidato ufficialmente, ma è ovvio che il tema è sul tavolo e che la partita è già iniziata”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà.

“Da berlusconiano quale sono, fin dalla prima ora, conosco le grandi capacità politiche del Cavaliere e sono consapevole del fatto che nessuno più di lui sarebbe in grado di svolgere a pieno un ruolo istituzionale e riconosciuto a livello internazionale come quello che viene richiesto all’inquilino del Colle. Questa volta il centrodestra ha davvero la possibilità di dare le carte in vista della sfida del Quirinale: gli alleati di Forza Italia siano coerenti fino in fondo e sostengano compatti Berlusconi, senza il quale non sarebbe mai esistito un centrodestra unito, che è anche stato più volte maggioranza di governo. Berlusconi presidente della Repubblica è un sogno di molti che potrebbe presto diventare realtà: come forze del centrodestra – conclude Romagnoli -, operiamo tutti insieme per raggiungere l’obiettivo”.