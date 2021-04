Quali sono i migliori Casinò Europei Online del 2021?

Se sei un amante dei giochi da casinò online, allora sei arrivato nel posto giusto. In questo breve articolo andremo a parlare dei migliori Casinò Europei Online del 2021, delle loro caratteristiche e cosa serve ad una piattaforma online per essere considerata reputabile.

Il mercato dei Casinò Europei Online

Essendo uno dei più grandi – se non il più grande – mercati dei casinò dell’intero settore, l’Europa è il gioiello della corona del gioco d’azzardo online. È il fulcro dell’attività globale dei casinò digitali. Il mercato comprende dozzine di paesi che si espandono ogni giorno. E ora hai accesso a tutto ciò, con un semplice clic.

Siti come Snai Casino, Mr.Green Casino e LeoVegas sono quindi all’apice del successo tra le varie piattaforme di gioco d’azzardo online. Tutti infatti avranno sentito parlare almeno una volta di uno di questi siti, anche chi non è molto esperto del settore, in quanto questi provider investono molto in pubblicità e sponsorizzazioni, in modo da attirare un numero sempre crescente di giocatori.

Come valutare un buon Casinò Europeo Online?

Il primo passo è stato compilare un ampio elenco di casinò online, e quindi valutarli tutti. Alla fine, abbiamo confrontato i dati che abbiamo estratto e li abbiamo inseriti nell’elenco qui sopra. Li abbiamo confrontati sui conti di diversi fattori, come ad esempio:

Reputazione: Questi elenchi e recensioni esistono grazie ai nostri giocatori. Quindi, quale modo migliore per compilare qualcosa per i giocatori che ascoltare quello che hai da dire? I nostri lettori e gli addetti ai lavori dei casinò hanno partecipato attivamente alla creazione della lista. Ci siamo tutti concentrati sulle opinioni dei giocatori che hanno esperienze reali da questi casinò. La reputazione del casinò la dice lunga sulla qualità dell’offerta e del servizio che si trova all’interno delle sue mura (digitali).

Bonus e Promozioni: Abbiamo verificato molti più bonus rispetto all'ormai tradizionale bonus di benvenuto. Come abbiamo detto, abbiamo scavato in profondità, e per profondità intendiamo innumerevoli altre promozioni e offerte speciali che meriti di avere.

Giochi e Software Providers: La lobby è un ottimo modo per valutare la qualità dell'offerta del casinò. Ma, come puoi immaginare, le offerte dei casinò in tutto il mondo si aggiornano ogni giorno, figuriamoci nei casinò europei. Inoltre, per la maggior parte dei provider di alto livello come NetEnt e Microgaming, l'Europa è il mercato di riferimento. Quindi, i siti di gioco europei sono tutti abbondanti, ma ci vuole un esperto per capire quale merita la tua attenzione. E questo vale per tutti i tipi di giochi da casinò a cui ti piace giocare.

Opzioni di pagamento: Il banking potrebbe non sembrare qualcosa di rilevante per te, ma fidati di noi: è fondamentale. Senza mezzi convenienti per le transazioni di denaro, non puoi goderti appieno l'esperienza del casinò. Pertanto, abbiamo esaminato quali casinò offrono i metodi bancari più adatti ai nostri giocatori europei. L'obiettivo era trovare casinò con i metodi bancari più veloci ed efficienti che funzionassero ovunque tu sia.

Regolamentazione e licenze per i Casinò Europei Online

L’Europa trabocca di casinò online, questo è certo. Tuttavia, è notevole che il mercato europeo non sia una singola unità. Invece, tutti i paesi europei hanno il diritto di consentire o vietare il gioco d’azzardo online sul proprio territorio. Pertanto, la maggior parte dei paesi consente il gioco digitale, fino a un certo punto. A seconda del paese in cui vivi, devi seguire la legge e giocare solo nei casinò che possiedono licenze di lavoro nel tuo paese.

Poiché ogni paese è un’entità separata nel mercato europeo, la maggior parte di essi ha istituito un organismo di regolamentazione valido; per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, tutti i casinò sono licenziati dall’ADM, la quale rilascia la licenza chiamata AAMS; negli ultimi anni La Commissione del gioco d’azzardo di Malta (MGA) è diventata una delle più popolari per i Casinò Europei Online, anche se molto spesso non tutti i giocatori dei Paesi Europei sono accettati.

Conclusioni

Come già anticipato in precedenza, il numero di Casinò Europei aumenta di settimana in settimana. In questo breve articolo vi abbiamo fornito tutte le informazioni essenziali per poter valutare da soli un buon sito di gioco d’azzardo, ma se ciò non bastasse, allora vi consigliamo di visitare il nostro sito web, nel quale potrete trovare numerosissime recensioni di casinò diversi, oltre che ad articoli sul gioco d’azzardo e sulle scommesse sportive che potrebbero aumentare la vostra conoscenza in questo campo.