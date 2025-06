Colorati, dalle forme un po’ strane e dai gusti sorprendenti.

I frutti tropicali sono una fonte straordinaria di vitamine, antiossidanti e composti essenziali che possono migliorare la salute degli occhi e aiutare a prevenire malattie come la degenerazione maculare, la cataratta e la sindrome dell’occhio secco.

Secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it,, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, la frutta tropicale, rispetto a quella più comune che troviamo nelle nostre campagne, ha concentrazioni più elevate di luteina, zeaxantina, beta-carotene e altri fitonutrienti che proteggono la retina e migliorano la vista.

Quando arriva il caldo, il corpo tende ad aver bisogno di maggior idratazione e i frutti tropicali ed esotici risultano molto appetibili in questo senso. Il loro elevato contenuto di acqua aiuta a raffreddare l’organismo e a reintegrare i liquidi persi con il caldo; inoltre, il loro sapore dolce e succoso li rende un’opzione deliziosa e leggera, ideale per evitare pasti pesanti che possono portare sensazione di stanchezza o di disagio con le temperature elevate.

Mangiare frutta, inoltre, ha numerosi benefici per la salute, poiché consumandola si fa il pieno di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti di cui è ricca. Queste proprietà sono importanti perché rafforzano il sistema immunitario, migliorano la digestione e aiutano a mantenere il corpo idratato.

Per la salute degli occhi la frutta è un’importante fonte di antiossidanti come la vitamina C, la vitamina A, la luteina e la zeaxantina, che proteggono gli occhi dallo stress ossidativo e dai danni causati dall’esposizione al sole.

I frutti tropicali contengono questi nutrienti essenziali, che aiutano a prevenire malattie degli occhi come la degenerazione maculare e la cataratta.

Inoltre, farne un consumo regolare aiuta a mantenere una buona idratazione degli occhi, prevenendo la secchezza e favorendo una visione più chiara.

La frutta può essere gustata in molti modi: fresca, in frullati, insalate, succhi, centrifughe o anche nei dolci. Integrarla nella dieta quotidiana è fondamentale per mantenere il corpo nutrito e in forze, senza dover ricorrere a prodotti ultra-processati.

Gli esperti di Clinica Baviera spiegano quali sono i frutti esotici migliori per la salute degli occhi, elencano le loro proprietà e illustrano perché possono essere così importanti nella prevenzione di alcune malattie oculari:

Papaya

La papaya è uno dei frutti tropicali più ricchi di vitamina A, vitamina C e beta-carotene, composti essenziali per la salute degli occhi. La vitamina A serve a mantenere la cornea in buone condizioni e il beta-carotene, essendo antiossidante, protegge le cellule oculari dai danni dei radicali liberi. È inoltre ricca di vitamina C ed E, potenti antiossidanti che proteggono gli occhi dallo stress ossidativo e riducono il rischio di degenerazione maculare e cataratta. Un suo consumo regolare favorisce una visione chiara e rallenta l’invecchiamento degli occhi. Inoltre, la papaya contiene luteina e zeaxantina, due carotenoidi che si concentrano nella macula, una parte fondamentale della retina. Questi nutrienti aiutano a filtrare la dannosa luce blu, promuovono la rigenerazione dei tessuti oculari e migliorano l’acutezza visiva. Mango

Il mango è un’ottima fonte di vitamina A e zeaxantina, nutrienti che favoriscono una buona visione notturna e proteggono dal deterioramento della retina. Il consumo regolare di mango può aiutare a prevenire la cecità notturna e a mantenere una buona acutezza visiva. È inoltre ricco di vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, essenziale per la struttura della cornea e dei vasi sanguigni dell’occhio. Il suo potere antiossidante protegge anche dalle malattie degenerative degli occhi. Frutto della passione

Il frutto della passione fornisce una buona dose di vitamina A e C, essenziali per la salute degli occhi. Aiuta a mantenere l’idratazione naturale dell’occhio, previene la secchezza oculare e protegge dalle infezioni. I suoi antiossidanti hanno anche un effetto preventivo contro le malattie infiammatorie dell’occhio e il deterioramento della retina. L’elevato contenuto di fibre contribuisce indirettamente al controllo del glucosio, fondamentale per prevenire la retinopatia diabetica. Ananas

L’ananas contiene molta vitamina C, che protegge i tessuti oculari e rafforza la salute del cristallino. Contiene anche bromelina, un enzima con proprietà antinfiammatorie che può essere utile nelle patologie oculari con una componente infiammatoria. La sua azione antiossidante previene l’invecchiamento precoce della retina e il suo effetto antinfiammatorio può aiutare chi soffre di occhio secco o di infiammazioni croniche nella zona oculare. Kiwi

Anche se a volte viene associato ai climi temperati, il kiwi viene coltivato nelle zone tropicali e subtropicali. È uno dei frutti con il più alto contenuto di vitamina C, che aiuta a prevenire la cataratta e a rafforzare la struttura dell’occhio attraverso la sintesi del collagene. Contiene anche luteina e zeaxantina, che agiscono come filtri naturali della luce proteggendo la macula, soprattutto dagli schermi e dalla luce artificiale. È un frutto ideale per chi trascorre molto tempo davanti ai dispositivi elettronici. Inoltre, il kiwi contiene rame e vitamina E, nutrienti essenziali per una visione nitida e una migliore risposta oculare allo stress ossidativo. La combinazione di antiossidanti aiuta a prevenire le malattie croniche degli occhi, come la retinopatia diabetica. Guaiava

La guaiava è nota per il suo altissimo contenuto di vitamina C, superiore anche agli agrumi tradizionali. Questa vitamina rafforza i capillari dell’occhio, migliora la circolazione e aiuta a prevenire malattie come il glaucoma e la degenerazione maculare. Contiene anche vitamina A e composti antiossidanti come i flavonoidi, che proteggono il tessuto oculare dallo stress ossidativo. È un frutto ideale per la salute degli occhi a lungo termine. Banana

La banana è un frutto tropicale originario del Sud-Est asiatico. È ricca di sostanze nutritive e offre molteplici benefici per la salute degli occhi. Contiene vitamina A, essenziale per una visione sana, e fornisce anche zinco e antiossidanti, anche se in quantità minori rispetto ad altri frutti, che aiutano a trasportare la vitamina A all’occhio. Inoltre, il suo contenuto di dopamina e di vitamine del complesso B favorisce la funzione neurologica del nervo ottico, migliorando il collegamento tra occhio e cervello. È ideale come fonte di energia con discreti ma preziosi benefici per la vista. Inserire regolarmente le banane nella dieta, nell’ambito di un’alimentazione equilibrata, può essere un modo naturale e gustoso per sostenere la salute degli occhi, anche perché questo frutto si presta bene a diverse preparazioni dolci e ai frullati. Cherimoya

La cherimoya è un frutto tropicale originario delle Ande e ampiamente coltivato nei climi caldi e subtropicali. Non è solo delizioso, conosciuto anche come “frutto della crema” per la consistenza vellutata della sua polpa, offre anche diversi benefici per la salute degli occhi. Contiene vitamina B6, potassio e antiossidanti che favoriscono la comunicazione tra i nervi ottici e il cervello. Fornisce anche piccole quantità di vitamina A, fondamentale per mantenere una visione sana, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla sua combinazione di antiossidanti, vitamine e minerali, includere questo frutto nella propria dieta può essere un modo naturale per prevenire il deterioramento della vista nel tempo. Acerola

L’acerola o “ciliegia delle Barbados” è una bomba naturale di vitamina C, uno dei frutti che ne ha la più alta concentrazione in assoluto. Con una sola piccola porzione si riesce a superare di gran lunga il fabbisogno giornaliero raccomandato per questa vitamina, un aiuto importante per rafforzare il sistema immunitario oculare e prevenire i danni ossidativi. Contribuisce inoltre alla rigenerazione del collagene nei tessuti oculari e protegge dal deterioramento della retina. La sua azione antiossidante rafforza anche le difese dell’occhio contro gli agenti esterni, i raggi UV e l’inquinamento. Grazie al suo potere rigenerante e protettivo, l’acerola è fondamentale per prevenire l’invecchiamento precoce della vista. Pitahaya (frutto del drago)

La pitahaya è un frutto tropicale ricco di antociani, potenti antiossidanti che proteggono le cellule della retina dallo stress ossidativo. Questo pigmento naturale è particolarmente utile per mantenere una buona acutezza visiva. Contiene inoltre vitamina C, ferro e omega-3, che migliorano l’ossigenazione degli occhi e la salute dei capillari oculari. Il suo contenuto di fibre e acqua contribuisce a mantenere una buona idratazione oculare, prevenendo secchezza e arrossamento degli occhi. Il suo profilo nutrizionale lo rende una scelta eccellente per una cura naturale e deliziosa della vista.

Il Dott. Sergio Ares, Medico Chirurgo Oculista e Country Manager di Clinica Baviera Italia, spiega:

“I frutti tropicali sono un’ottima fonte di nutrienti essenziali per la salute degli occhi, oltre a essere una ricca fonte di vitamine e minerali. Molti di essi contengono grandi quantità di vitamina A e betacarotene, importanti per mantenere una visione corretta e prevenire malattie come la cecità notturna. Forniscono inoltre vitamina C, che mantiene in salute i vasi sanguigni degli occhi e riduce il rischio di cataratta e di degenerazione maculare senile. Questi nutrienti aiutano a combattere i danni ossidativi causati dai radicali liberi, uno dei principali fattori che possono compromettere la vista. I frutti tropicali fanno bene anche perché contengono composti bioattivi come i flavonoidi e i carotenoidi, che aiutano a ridurre l’infiammazione oculare e a proteggere la retina dalla luce ultravioletta; hanno un elevato contenuto di acqua, che aiuta a mantenere un’adeguata idratazione degli occhi, prevenendo secchezza e affaticamento visivo. Noi di Clinica Baviera invitiamo tutti a integrare questi frutti nella propria dieta quotidiana, perché rappresentano un modo naturale e gustoso per prendersi cura della vista a lungo termine”.