Quagliariello: “Vorrei Draghi al governo oltre il 2023”

“Quando dico che questo governo dovrebbe andare avanti anche oltre il 2023, parlo di un governo autorevole ed ampio come questo, indipendentemente dal fatto che ci sia Draghi oppure no. Personalmente, se ci fosse la certezza di avere Draghi come Presidente del Consiglio anche dopo il 2023, evidentemente preferirei questa soluzione. In mancanza di questa certezza, cercherei altre soluzioni affinchè l’esperienza, l’autorevolezza e il prestigio di Draghi rimangano al servizio della Repubblica e non vengano meno. Un proverbio dice che il meglio è nemico del bene. In questo caso il meglio sarebbe Draghi alla Presidenza del Consiglio fino al 2026, quando le sorti del Pnrr saranno definitivamente giocate, però io mi accontenterei anche del bene”. Lo ha detto Gaetano Quagliariello, senatore di Coraggio Italia, intervenuto nella trasmissione Restart 264 su Cusano Italia Tv.