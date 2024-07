Mario Borghese, senatore e vicepresidente MAIE, ha depositato una proposta di legge tesa a garantire l’assistenza sanitaria in Italia ai pensionati italiani all’estero regolarmente iscritti all’AIRE.

“Al fine di garantire l’effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale – si legge nella premessa della pdl – ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire ai cittadini pensionati italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) l’accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia; un diritto fondato sul fatto che tali pensionati pagano regolarmente le tasse in Italia”.

La proposta, fortemente voluta dal vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi e confezionata dal team del MAIE in Parlamento, punta a raccogliere le innumerevoli richieste che arrivano da pensionati italiani nel mondo, la maggioranza dei quali è costretta a pagare le tasse sulla propria pensione in Italia pur non ricevendo in cambio alcun servizio, neppure – appunto – l’assistenza sanitaria.

Ecco che il MAIE si è voluto fare portavoce dei connazionali, depositando una proposta in Senato.