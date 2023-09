PASSAPORTO | Consolato Barcellona, missione del funzionario itinerante per passaporti a Castellón

Nell’ambito delle iniziative volte a garantire un sempre più efficace servizio alla collettività residente, il 28 e 29 settembre p.v., il Consolato Generale d’Italia in Barcellona – su impulso ed in collaborazione con il Comites di Barcellona, presieduto da Roberta Martin – organizzerà due giornate interamente dedicate alla ricezione del pubblico per la captazione dei dati biometrici necessarie per il perfezionamento delle pratiche del passaporto.

Una postazione itinerante sarà appositamente presente in loco da Barcellona per acquisire le richieste di passaporto (per un massimo 100 appuntamenti) da parte di cittadini regolarmente iscritti all’AIRE alla data del 5 settembre 2023 nella circoscrizione del Vice Consolato Onorario di Castellón (Provincia di Castellón).

“L’iniziativa di Castellón, cui ne seguiranno altre in diverse località della circoscrizione – ha sottolineato il Console Generale Emanuele Manzitti – è un ulteriore passo in avanti per avvicinare il Consolato ai nostri concittadini che risiedono lontani da Barcellona. Desidero ringraziare – ha aggiunto il Console Generale – il Com.It.Es di Barcellona per l’impulso fornito al fine di riprendere un’attività che si era interrotta nel 2017 e che porterà sicuri benefici alla collettività”.

