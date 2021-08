Parmigiano Reggiano Design Challenge 2021, il concorso che punta sul made in Italy

Un concorso che invita designer professionisti, studenti e semplici appassionati a presentare idee di design di prodotto basate sul tema dell'autenticità e ispirate ai valori del Made in Italy

In un pezzo pubblicato sulla Gazzetta di Reggio si legge: “Il Consorzio del Parmigiano Reggiano lancia una nuova iniziativa indirizzata agli Stati Uniti, primo mercato export per la Dop più amata nel mondo. Si chiama Parmigiano Reggiano Design Challenge 2021 ed è un concorso che invita designer professionisti, studenti e semplici appassionati a presentare idee di design di prodotto basate sul tema dell’autenticità e ispirate ai valori del Made in Italy”.

“Con questo evento – continua il pezzo – organizzato in collaborazione con Alessi e Kartell, due marchi iconici del design italiano, il Consorzio si pone l’obiettivo di valorizzare elementi strettamente associati alla cultura del Belpaese quali qualità, tradizione, artigianato e gusto, posizionandosi sul mercato americano come love brand. La Challenge comprende tre categorie. ‘Cucinare’: prodotti quali grattugie, coltelli, taglieri, utensili, ecc.; ‘Mangiare’: piatti, ciotole, posate, tovaglioli, ecc.; e ‘Sedersi’: credenze, tavoli, sedie, sgabelli, ecc”.