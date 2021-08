Italiani all’estero, Giacobbe (Pd): “Bene l’ok della Camera alla Bicamerale sugli italiani nel mondo”

"Il Partito democratico come sempre vicino alle nostre Comunità si impegnerà anche questa volta affinché in Senato si possa approvare la costituzione della Bicamerale"

“Una buona notizia l’approvazione nella commissione Affari Esteri della Camera, in sede legislativa, del testo unificato relativo alla istituzione della Commissione parlamentare sugli italiani nel mondo. Spero si possa a breve approvare anche in Senato”: lo dichiara il senatore eletto all’estero del Pd Francesco Giacobbe.

“Spero – aggiunge – che questi anni siano serviti ai colleghi del M5S e della Lega per maturare una scelta diversa rispetto all’allora bocciatura in Senato della costituzione del Comitato per le Questioni degli Italiani all’Estero”.

Nuove e vecchie esigenze dell’emigrazione, implementazioni di politiche per le nostre Comunità, promozione dell’Italia fuori dai confini nazionali; questi solo alcuni degli argomenti che si potranno trattare e portare all’attenzione del Parlamento e del Governo.

“Il Partito democratico come sempre vicino alle nostre Comunità si impegnerà anche questa volta affinché in Senato si possa approvare la costituzione della Bicamerale” conclude Giacobbe.