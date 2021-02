“PAESE SMARRITO” | Italiani stressati dalla politica: “La crisi disorienta i cittadini”

“Il problema, al di là dei giudizi di merito in cui non entro, è la sensazione di inadeguatezza in relazione alla capacità dei leader di dare risposte ai problemi del Paese in questo grave momento"

Non lascia spazio a interpretazioni l’analisi di David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop): “La crisi politica è vista dai cittadini con grandissima preoccupazione. Il Paese è smarrito. Questa è la percezione psicologica che noi cogliamo a tutti i livelli. Il problema, al di là dei giudizi di merito in cui non entro, è la sensazione di inadeguatezza in relazione alla capacità dei leader di dare risposte ai problemi del Paese in questo grave momento”.

Parlando con l’Adnkronos salute, Lazzari spiega che in questo momento “attraversiamo una situazione oggettivamente incerta. L’evoluzione della pandemia, ad esempio, è di per sé, incerta. Varianti, immunità di gregge, capacità protettiva del vaccino, durata dell’emergenza. Sono tutti elementi che non hanno una risposta chiara. A questo si aggiungono i dati di incertezza economica e sociale”.

“In una situazione dominata da elementi non controllabili la crisi porta ulteriori timori. Come esseri umani possiamo gestire l’incertezza fino ad un certo livello. E quindi il disagio psicologico diffuso purtroppo si allarga”.