“Qualche settimana fa – scrive MF - il brand Massimo Alba aveva annunciato di aver realizzato qualche look sartoriale per James Bond 25, come il pantalone di velluto 2000 righe e uno spolverino"

Ora anche James Bond veste italiano. Scrive oggi Milano Finanza: “Tutto è pronto per ‘007 No time to die’, il nuovo film di James Bond, diretto da Cary Fukunaga, in uscita nei cinema italiani il 9 aprile. Da qualche settimana, tra gli addetti al settore, non si parla di altro: che marchi vestirà Daniel Craig nei panni della spia più famosa del mondo? E i suoi colleghi attori, tra tutti Rami Malek e Léa Seydoux?”.

“Qualche settimana fa – prosegue MF – il brand Massimo Alba aveva annunciato di aver realizzato qualche look sartoriale per James Bond 25, come il pantalone di velluto 2000 righe e uno spolverino”.

Anche Dali Benssalah, nel ruolo di Primo, vestirà italiano: i suoi bijoux “saranno firmati Emanuele Bicocchi jewelry, mentre i suoi occhiali da sole saranno griffati L.G.R: entrambi marchi italiani e Made in Italy”.