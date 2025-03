Ha preso il via l’edizione 2025 di Oltre Roma Wine Tour nella suggestiva cornice della Fonte Bonifacio VIII a Fiuggi.

L’incantevole Salone delle Mescite ha accolto questa mattina, 24 marzo, la manifestazione di Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare.

Un evento che, per il secondo anno consecutivo, si rinnova e si rafforza con l’obiettivo di far conoscere a livello nazionale e internazionale la qualità raggiunta dai produttori di vino dell’area vasta Frosinone Latina.

Protagoniste di un dialogo tra produttori, buyer e operatori del settore nazionale ed estero 33 aziende vitivinicole con oltre 100 etichette.

“I Vitigni autoctoni: la nostra identità, il nostro patrimonio”

La mattinata si è aperta con la conferenza stampa “I Vitigni autoctoni: la nostra identità, il nostro patrimonio” moderata da Mariarita Grieco, Direttrice dell’Offerta Estero Rai.

A margine dell’appuntamento, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha commentato: “Voglio evidenziare che il grande successo di questa manifestazione è testimoniato dai risultati che le aziende hanno portato a casa nella scorsa edizione, consolidando relazioni commerciali importanti.

Risultati che saranno replicati quest’anno e che certificano che siamo sulla strada giusta, quella che abbiamo costruito insieme ad una squadra.

E la nostra squadra è il Tavolo per la valorizzazione del settore vitivinicolo del Basso Lazio. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di creare le opportunità per ridefinire il posizionamento delle produzioni vitivinicole a livello nazionale e internazionale.

Il brand “Oltre Roma”, al quale stiamo lavorando, è la prova tangibile dei risultati raggiunti grazie ad un dialogo, aperto e partecipato, che ci ha permesso di mettere insieme per la prima volta i principali attori del settore, i Consorzi, le Strade del vino, le Associazioni e i produttori delle due province, condividendo un progetto comune di valorizzazione del settore e dei territori”.

Luciano Cianfrocca, Vicepresidente dell’ente camerale, ha aggiunto: “La seconda edizione di questa kermesse parla con i numeri, da quelli delle aziende espositrici a quelli dei buyer. Un progetto fortemente voluto dal Presidente Acampora che ha voluto raccogliere le istanze del panorama vitivinicolo dell’area vasta Frosinone Latina con l’obiettivo di far conoscere le nostre eccellenze oltre Roma, oltre i confini del Lazio e del nostro Paese”.

Nel ringraziare il braccio operativo dell’Azienda Speciale Informare, Cianfrocca ha concluso: “Sono orgoglioso di rappresentare la Camera di Commercio, il nostro territorio e le sue eccellenze in questa manifestazione di grande spessore”.

Giovanni Pica, Responsabile sostegno alle imprese e valorizzazione ecotipi di ARSIAL, nel portare i saluti dell’Assessore al bilancio, agricoltura e sovranità alimentare del Lazio, Giancarlo Righini e del Commissario straordinario ARSIAL, Massimiliano Raffa, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Molto abbiamo fatto per la valorizzazione dei vitigni autoctoni del Lazio e molto c’è ancora da fare.

Nei nostri territori si sono preservati più vitigni autoctoni che altrove: 11 e di questi 9 sono in provincia di Frosinone ed uno in provincia di Latina. Occorre implementare la ricerca scientifica ma soprattutto puntare sulla crescita e sullo sviluppo perché i nostri vini sono l’identità dei nostri territori”.

La parola è passata poi al Presidente dell’Azienda Speciale Informare, Luigi Niccolini: “L’Azienda Speciale, con grande impegno, riesce a dare concretezza agli input che arrivano dalla Camera di Commercio con l’obiettivo di far conoscere le imprese sul territorio nazionale e internazionale. L’enogastronomia muove il cosiddetto turismo esperenziale e per questo eventi del calibro di Oltre Roma Wine Tour hanno la capacità di innescare un circolo virtuoso essendo fortemente attrattivi. Oltre Roma è nato dall’ascolto delle istanze dei produttori e questi due giorni serviranno per far conoscere le loro produzioni di qualità. Un percorso che viaggia su due binari: promuovere le nostre eccellenze e attrarre turisti”.

Carla Picozza, Consigliera delegata all’Internazionalizzazione di Informare, ha aggiunto: “Tra le attività messe in campo per promuovere le nostre imprese, non c’è solo Oltre Roma Wine Tour. Se allarghiamo il campo vediamo formarsi un mosaico fatto da tante tessere che rappresentano tutti i tasselli che in questi anni abbiamo messo in campo. Solo per citare le ultime due iniziative, penso alla Milano Fashion Week dove abbiamo accompagnato i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone e al MecSpe di Bologna che ha visto protagonista la più grande collettiva di aziende del settore meccatronico del territorio.

L’ente camerale e la sua Azienda Speciale danno spazio a tutti i settori partendo dall’ascolto e dall’interazione con le imprese. È questa la vera leva strategica del successo di iniziative come quella di oggi”.

Sul palco si sono poi succeduti gli interventi dei rappresentanti dei Consorzi e delle Strade del Vino protagonisti del Tavolo per la valorizzazione del settore vitivinicolo del Basso Lazio e della kermesse. Per la Strada del Vino dell’Olio e dei Sapori della provincia di Latina, è intervenuto il Presidente Marco Carpineti; per il Consorzio di Tutela del Cesanese del Piglio DOCG, ha preso la parola la Presidente Pina Terenzi; per il Consorzio di Tutela del Cabernet di Atina DOP ha espresso la sua soddisfazione il Presidente Enrico Rossi, mentre per il Consorzio di Tutela Cori DOC è intervenuto il Presidente Nazzareno Milita.

Alla kermesse ha preso parte anche la Strada del Vino Cesanese. Ha chiuso la conferenza stampa il giornalista Rai, Rocco Tolfa, che ha lanciato l’appuntamento con Vini d’Abbazia in programma a Fossanova dal 6 all’8 giungo prossimi.

Due giorni di degustazioni e incontri d’affari: le cantine partecipanti

Oltre Roma Wine Tour proseguirà per le giornate di oggi e domani, 25 marzo, con degustazioni e incontri d’affari con operatori italiani e internazionali. Un’occasione unica per le aziende delle due province di rafforzare la propria rete commerciale, consolidare il business locale e ampliare le opportunità di export.

A Fiuggi sono arrivati buyer da tutto il mondo, importatori, distributori, agenti di commercio, giornalisti, blogger, associazioni di sommelier, comunicatori del mondo del vino. Oltre Roma si conferma un appuntamento chiave per il settore vitivinicolo del centro Italia. Le 33 cantine partecipanti sono: Agricola D’Ausilio, Albetum, Antica Tenuta Palombo, Azienda Agricola Macciocca, Cantina Colle Gioie, Cantina Fortuna Srl, Cantina Tre Terre, Cantina Villa Gianna, Cantine Massimi, Casale Del Giglio, Casale Della Ioria, Cincinnato, Coletti Conti, Donato Giangirolami, Donna Vittori, Emiliano Fini, Giorgio Pecora Vini, L’Avventura Bio, Marcella Giuliani, Marco Carpineti, Marletta Teresa, Masseria Barone, Petrucca e Vela, Pietra Pinta, Pileum Vitivinicola, Rosso Del Borgo, Società Agricola Maria Elena Sinibaldi, Tenuta Cervelli, Tenute Filippi, Terre Antiche, Vigne Toniche, Vigneti Iucci, Vini Giovanni Terenzi.