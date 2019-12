Noi sudditi di questa scadente Europa

Gentile direttore,

piano piano la realtà smentisce la propaganda, degli inglesi pentiti e del crollo economico in caso di Brexit. Nessun tracollo, anzi le borse festeggiano e la sterlina “vola”. Magari gli inglesi prospereranno fuori dall’UE, agendo da attrattore per altre Exit, a cominciare dai paesi scandinavi.

D’altra parte gli anglosassoni sono stati sempre all’avanguardia nell’era contemporanea, non certo noi italiani. Quanto a noi, appunto, possiamo solo invidiare una nazione sovrana e coraggiosa che prova a scrivere autonomamente il proprio futuro.

Noi che non possiamo neanche nominare un Ministro sgradito a Bruxelles o non euro-suddito. Oppure permetterci di dubitare di un trattato scritto dai franco-tedeschi e non ratificarlo immediatamente. Sudditi di questa scadente Europa. Siamo, purtroppo, distanti anni luce dal Regno Unito, e se c’è da scommettere su UK fuori da UE ed Italia dentro l’UE la scelta è purtroppo scontata.