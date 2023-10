Tutto pronto a New York per “Patrimonio Italiano”, evento dedicato al tenore italiano Enrico Caruso. Non solo una manifestazione di Napoli nel mondo, ma soprattutto – si legge sul quotidiano Roma – la festa per la comunità italiana negli Usa e nel resto del pianeta.

Si comincia oggi con l’Italian American Heritage presso Gracie Mansion, la sede del sindaco di New York Eric L. Adams. Per l’occasione verrà presentato il documentario “Caruso-I luoghi che diedero vita al Mito”, ideato da Luigi Liberti e diretto da Eugenio Blasio.

Il 7 ottobre, una delegazione italiana, nella quale ci sarà anche Elvira Raviele, vicecapo legislativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed esponenti dell’imprenditoria, dello spettacolo e della cultura napoletana, si unirà ai festeggiamenti della Fiao-Organizzazione delle Federazioni Italo Americane partecipando ad un incontro con i rappresentanti del Comune di New York e delle associazioni italo-americane del territorio. L’11 ottobre ci sarà la consegna del “Patrimonio Italiano Award” 2023, il cui vincitore verrà annunciato dal Console Generale d’Italia a New York. La settimana si chiuderà a Washington, con il prestigioso Gala del Niaf durante il quale verrà esposta la mostra “Orgoglio e Memoria – Emigrazione dal Meridione verso le Americhe” realizzata dal Museo di Napoli – collezione Bonelli in collaborazione con “Liberti&Partners”.