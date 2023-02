New York, il mobile made in Italy protagonista dal 21 al 23 maggio

Nell’ambito della Fiera ICFF, evento di punta nel Nord America per il design internazionale, che mette in mostra una selezione dei migliori prodotti e delle ultime tendenze

La fiera “ICFF” (International Contemporary Furniture Fair) si terrà dal 21 al 23 maggio 2023 a New York, presso il centro fieristico Javits Convention Center. La Fiera ICFF, giunta alla sua 34esima edizione, rappresenta uno dei principali appuntamenti fieristici dedicati al mobile contemporaneo e al sistema casa. Evento di punta nel Nord America per il design internazionale, mette in mostra una selezione dei migliori prodotti e delle ultime tendenze.

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, fa sapere che per l’occasione intende organizzare la partecipazione collettiva delle aziende italiane operanti nel settore arredamento e oggettistica per la casa; questo, in collaborazione con le associazioni Confartigianato e CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa).

La partecipazione collettiva di aziende italiane alla fiera ICFF ha come obiettivo quello di rafforzare l’immagine del Made in Italy sul mercato americano, attraverso l’organizzazione di un’area italiana con aziende operanti nei settori arredamento, oggettistica e tessili per la casa.