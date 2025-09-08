NeroGiardini, marchio di scarpe, accessori e abbigliamento made in Italy, celebra i 50 anni della sua storia e oltre a restituire nuova vita al palazzo di proprietà in corso Venezia 9 a Milano, recentemente restaurato, ha presentato la sua nuova strategia di crescita per il triennio 2025-2027.

Il progetto punta consolidare e ampliare la presenza del brand su mercati selezionati, rafforzando la rete di distribuzione già strutturata e attiva da oltre quattordici anni in Europa, supportata da un servizio B2b più leggero, margini competitivi e da una logistica integrata che mantiene il cuore della produzione nel distretto fermano-maceratese.

“Dal 1975 ci guida una domanda semplice: perché una donna dovrebbe soffrire per essere elegante? Quella domanda, nata osservando mia moglie togliersi delle scarpe bellissime appena rientrata a casa, è diventata la missione che guida ancora oggi ogni nostra creazione – ha dichiarato Enrico Bracalente, ceo di NeroGiardini -. A cinquant’anni dalla fondazione, riaffermiamo la nostra promessa: unire l’eleganza del Made in Italy al comfort quotidiano. È l’arte italiana di non dover scegliere”.