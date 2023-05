NATO | L’eletto all’estero Carè (Pd) nella delegazione Italiana presso l’assemblea parlamentare

"Sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico importante. Costituisce il punto di raccordo tra le istanze governative che operano in seno all'Alleanza atlantica ed i Parlamenti nazionali”

“Sono stato nominato componente della delegazione Italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato”. Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Nicola Carè, eletto nella ripartizione Africa, Asia e Oceania della circoscrizione estero.

“Sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico importante. Costituisce il punto di raccordo tra le istanze governative che operano in seno all’Alleanza atlantica ed i Parlamenti nazionali, favorendo, attraverso il confronto interparlamentare, lo sviluppo della solidarietà atlantica -aggiunge in un post – I principali obiettivi dell’Assemblea sono: favorire il dialogo parlamentare sulle principali tematiche della sicurezza; facilitare la consapevolezza e la comprensione, a livello parlamentare, delle questioni chiave dell’Alleanza in materia di sicurezza; rafforzare le relazioni transatlantiche.

Dal 1989 si sono andati aggiungendo alcuni nuovi e decisivi obiettivi: assistere lo sviluppo della democrazia parlamentare nell’area euroatlantica, attraverso l’integrazione dei parlamentari dei paesi non membri nei lavori dell’Assemblea; assistere da vicino i Parlamenti che desiderano aderire all’Alleanza; incrementare la cooperazione con i paesi che, pur non volendo aderire all’Alleanza, sono comunque interessati a creare dei vincoli durevoli, compresi i paesi del Caucaso e della regione mediterranea; assistere lo sviluppo dei meccanismi parlamentari e delle procedure necessarie a realizzare un efficace controllo democratico sulle forze armate” conclude Carè.