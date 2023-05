Camere di commercio italiane all’estero si riuniscono nelle Marche

Dal 16 al 20 giugno a Colli del Tronto (AP) si terranno il “32° Convegno Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero” e la “Riunione dei Segretari Generali delle Camere di Commercio Italiane all’estero”.

Gli eventi sono organizzati da Assocamerestero e Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con Unioncamere e la suddetta Regione.

Questa attività – si legge sul sito della Camera di Commercio Venezolano-Italiana – riunirà i massimi rappresentanti delle 84 Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE) presenti in 61 paesi del mondo, e rappresenterà un’importante occasione per rafforzare i legami tra il sistema della promozione pubblica e, in particolare, quello delle Camere del Commercio in Italia e all’estero con i principali interlocutori istituzionali, ponendo le basi non solo per nuove collaborazioni ma anche per lo sviluppo di progetti e iniziative internazionali.

Oltre ai consueti incontri all’interno dell’associazione, sono previsti due momenti importanti per il territorio e le imprese marchigiane: venerdì 16 giugno si terrà “Stati Generali del Made in Italy nel mondo”, l’evento inaugurale del Convegno in cui verranno esposte le politiche per l’internazionalizzazione del Paese e le prospettive di sviluppo dell’export italiano. Lunedì 19 giugno, inoltre, 84 delegati delle Camere di Commercio incontreranno le aziende con appuntamenti one to one personalizzati.