Natale in viaggio: destinazione Italia ed Europa, sognando Maldive e Lapponia

I risultati dell’indagine di Camera del Commercio e BIT tratteggiano le preferenze degli italiani in partenza per le vacanze natalizie

Dai 1000 a più di 2000 Euro: è questo il budget che gli italiani sono pronti a spendere per concedersi un viaggio durante le vacanze natalizie. È quanto emerge dall’indagine promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, BitMilano, HOMI e TUTTOFOOD e realizzata da Digicamere.

BitMilano, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 9 all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity, è sempre attenta alle nuove tendenze del turismo e continua a monitorare le abitudini degli italiani e le loro scelte rispetto a viaggi e destinazioni. Il quadro che emerge dall’indagine di Camera di Commercio è quello di una cultura del viaggio piuttosto sentita anche nel periodo delle festività natalizie, limitata, per alcuni soggetti intervistati, solo dalle possibilità economiche.

Il 36% degli intervistati è, infatti, pronto a fare la valigia: il 23% ha in tasca fino a 1.000 Euro da spendere in viaggio, mentre il 5% è disposto ad arrivare oltre i 2.000 Euro.

L’Italia e le capitali europee si dimostrano le mete preferite. Secondo l’indagine, se il 64% preferisce passare le vacanze in famiglia e quindi a casa, circa uno su dieci viaggia invece attraverso il Bel Paese. Più alta la percentuali, circa il 15%, di chi sceglie, invece, le capitali europee come Parigi, Londra, Copenhagen, Praga.

Interessante è scoprire che anche chi non viaggia, o chi si concede solo viaggi brevi, in realtà, sia pronto a sognare in grande. Infatti, in viaggio, se potesse esagerare il 38% andrebbe alle Maldive e il 35% in Lapponia lungo i sentieri di Babbo Natale.

Il Natale non è dunque solo “a casa con i tuoi”, ma si dimostra un’occasione importante, almeno nelle intenzioni, per pensare a un viaggio, secondo i risultati dell’indagine.

Alla cultura del viaggio al settore, sempre effervescente, del turismo, Bit offrirà una vetrina di eccellenza e un’occasione di scambio che offrirà nuovi importanti spunti per comprendere le tendenze del settore. L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9 all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity.