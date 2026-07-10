Dopo una breve parentesi con temperature leggermente più contenute, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo africano. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici internazionali, a partire da martedì 14 luglio l’anticiclone nordafricano tornerà a dominare il Mediterraneo, portando temperature eccezionali soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole maggiori.

Le aree più esposte potrebbero registrare valori prossimi ai 45 gradi, accompagnati da afa intensa e notti tropicali.

Dal Sahara una massa d’aria rovente verso l’Italia

L’origine dell’ondata di calore è una vasta massa d’aria proveniente dal deserto algerino che, sospinta dall’espansione dell’anticiclone africano, raggiungerà progressivamente la Penisola.

Secondo le elaborazioni dei modelli ECMWF e GFS, il periodo più critico è atteso tra il 17 e il 20 luglio, quando molte località del Centro-Sud supereranno i 40°C.

Prima dell’arrivo della nuova fiammata africana, il fine settimana sarà caratterizzato da un lieve calo delle temperature e da temporali sparsi soprattutto al Nord e lungo le aree interne del Centro.

Sicilia e Sardegna verso i 45 gradi

Le temperature più elevate sono attese nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia.

Particolare attenzione è rivolta alle province di Catania, Siracusa, Enna e Caltanissetta, dove i termometri potrebbero sfiorare i 45°C.

Anche nell’entroterra sardo si prevedono valori compresi tra 43 e 45°C, in linea con gli estremi registrati nell’estate del 2023.

Caldo intenso anche al Centro Italia

L’ondata di calore interesserà in modo significativo anche le regioni centrali.

Lazio: fino a 39°C nelle aree interne.

fino a 39°C nelle aree interne. Toscana: punte tra 36 e 38°C nelle vallate.

punte tra 36 e 38°C nelle vallate. Umbria e Marche: temperature comprese tra 35 e 38°C.

temperature comprese tra 35 e 38°C. Abruzzo e Molise: massime fino a 38-39°C nelle zone interne.

Lungo le coste il caldo sarà accompagnato da elevati tassi di umidità, aumentando la sensazione di afa.

Nord meno colpito ma con rischio di forti temporali

Le regioni settentrionali saranno interessate da temperature generalmente inferiori rispetto al resto del Paese, con valori compresi tra 32 e 36°C.

Il caldo, però, favorirà la formazione di fenomeni temporaleschi anche intensi, con il rischio di:

grandinate di grosse dimensioni;

rovesci di forte intensità;

raffiche di vento improvvise, soprattutto sulle Alpi, Prealpi e in Pianura Padana.

Afa intensa e mari sempre più caldi

Oltre alle temperature elevate, gli esperti segnalano condizioni di afa particolarmente marcate, favorite dalle elevate temperature del Mar Mediterraneo.

Le notti saranno caratterizzate da valori molto elevati, soprattutto lungo le coste e nelle grandi città, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25°C.

Quanto durerà l’ondata di caldo

Le attuali proiezioni indicano che la fase più intensa potrebbe protrarsi almeno fino al 20 luglio, con il Sud Italia e le Isole maggiori destinati a registrare le temperature più elevate dell’intero episodio.

Gli esperti raccomandano particolare prudenza nelle ore centrali della giornata, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, mantenendosi ben idratati ed evitando l’esposizione prolungata al sole durante le ore più calde.