Una ragazza di 22 anni è stata aggredita e ferita al volto sulla banchina della linea M3 della metropolitana di Duomo da un cittadino algerino di 27 anni, irregolare sul territorio italiano, che era stato arrestato nella notte precedente per tentato furto e danneggiamento di auto, ma rimesso in libertà dopo la convalida dell’arresto.

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, intorno alle 15.45. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la giovane, di origine marocchina, si trovava con alcuni amici in attesa del treno quando il 27enne le avrebbe chiesto perché lo stesse guardando.

Dopo la risposta della ragazza, l’uomo avrebbe iniziato a insultarla e ad aggredirla.

Stando a quanto riferito, durante l’aggressione avrebbe urlato: “Perché mi guardi? Sono un uomo e sono musulmano”. Successivamente avrebbe colpito la 22enne con un pugno al volto e poi con un piccolo coltello, provocandole ferite alla guancia e al labbro.

Terminata l’aggressione, il 27enne ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti della Polizia Locale tra via Torino e via Falcone.

La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sono considerate gravi.

Dagli accertamenti è emerso che lo stesso uomo era stato arrestato nella notte precedente dopo essere stato sorpreso mentre danneggiava diverse auto in sosta tra via Venini e via Tamagno e tentava di forzarne un’altra per rubare gli oggetti custoditi all’interno. Durante la perquisizione gli agenti avevano inoltre recuperato refurtiva proveniente da un’autovettura parcheggiata nella zona di Lambrate.

Processato per direttissima, il giudice aveva convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Milano, rimettendolo tuttavia in libertà.

Dopo il nuovo episodio, il 27enne è stato arrestato su disposizione della Procura di Milano con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il cosiddetto reato di sfregio permanente, che prevede una pena da 8 a 14 anni di reclusione.

La Procura ha aperto un nuovo fascicolo e sta valutando anche la contestazione della nuova aggravante prevista per i reati commessi per odio, discriminazione o prevaricazione nei confronti di una donna oppure per motivi razziali o religiosi. Nelle prossime ore sarà richiesta al giudice la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare.