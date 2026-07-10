Little Italy esclusa dalle mappe di New York, Mollicone: “Gravissimo atto di cancellazione culturale”

ROMA – La decisione dell’amministrazione di New York di escludere Little Italy dalle mappe ufficiali continua a suscitare reazioni nel mondo politico italiano. Tra gli interventi più netti c’è quello di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera e membro della UIP Italia-USA, che condanna duramente la scelta.

“La scelta dell’amministrazione di New York guidata dal sindaco Mamdani di escludere Little Italy dalle mappe ufficiali è un gravissimo atto di cancellazione culturale.”

“Un attacco alla storia dell’emigrazione italiana“

Mollicone definisce la decisione un’offesa alla memoria della comunità italiana che ha contribuito alla crescita degli Stati Uniti.

“Si tratta di un attacco inaccettabile alla nostra identità e alla storia dell’emigrazione italiana, che ha contribuito a rendere grande New York e gli Stati Uniti. Rivendico con orgoglio la mia storia familiare: quando ho visitato Ellis Island ho potuto leggere nei registri, con non poca emozione, il nome del mio bisnonno Giovanni Mollicone, che insieme al fratello, andò a cercare fortuna a New York aprendo un negozio di cornici. Non possiamo accettare queste derive ideologiche.”

Missione parlamentare a New York per il Columbus Day

Il presidente della Commissione Cultura annuncia inoltre una missione istituzionale negli Stati Uniti in occasione del prossimo Columbus Day, con l’obiettivo di manifestare vicinanza alla comunità italoamericana.

“Saremo in una missione parlamentare ufficiale a New York, in occasione del prossimo Columbus Day, per difendere l’identità italiana e sostenere concretamente la comunità italoamericana. Rivolgo infine un forte appello a Tilman Fertitta e ai vertici della comunità negli Stati Uniti affinché intervengano fermamente sulla città di New York. L’amministrazione torni indietro, corregga questo errore e rispetti la storia e il sacrificio dei nostri emigrati”, conclude Mollicone.

La vicenda di Little Italy continua intanto ad alimentare il dibattito sia negli Stati Uniti sia in Italia, dove numerosi esponenti politici e rappresentanti delle comunità italiane all’estero chiedono che venga preservato il valore storico e simbolico di uno dei quartieri più rappresentativi dell’emigrazione italiana nel mondo.