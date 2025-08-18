Secondo gli esperti meteo è in arrivo una burrasca di fine agosto. La settimana comincia col bel tempo, ma attenzione: la svolta è dietro l’angolo.
Dopo un lunedì di sole e caldo quasi ovunque, da martedì 19 ecco i primi segnali di un netto cambiamento alle porte.
Già dal pomeriggio scoppieranno i primi temporali sulle Alpi, mentre dalla sera-notte potrebbero entrare in gioco anche le aree del Centro-Ponente ligure, con le classiche precipitazioni prefrontali.
La vera svolta però arriverà tra mercoledì 20 e giovedì 21. L’ingresso di un fronte perturbato colmo di aria decisamente più fresca provocherà una forte ondata di maltempo su tutto il Centro-Nord.
Le regioni più colpite saranno la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Friuli e la Toscana.
Attenzione perchè dopo tanti giorni così caldi e con tutto questo calore accumulato al suolo i fenomeni risulteranno piuttosto violenti. Potrebbero verificarsi grandinate o, ancora peggio, le famigerate alluvioni lampo.
Un fattore da considerare nelle prossime settimane e mesi, inoltre, è la temperatura già fin troppo elevata dei nostri mari. Il calore accumulato può fornire l’energia necessaria a sviluppare celle temporalesche particolarmente violente.
E’ possibile che in seguito a questo intenso peggioramento l’alta pressione provi a rialzare la testa, ma molte dinamiche nel medio-lungo termine saranno determinate dall’evoluzione dell’uragano Erin, un mostro che dopo aver fatto l’inchino a tutta la costa Est degli USA si dirigerà verso l’Europa, influenzando le dinamiche meteorologiche del Vecchio Continente.