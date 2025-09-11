Sabato 6 settembre 2025, nella suggestiva cornice della Hacienda Arandas (1650), si è svolta la Festa dei Discendenti Italiani di Irapuato, nello Stato di Guanajuato.

All’evento hanno preso parte oltre 200 connazionali e discendenti italiani, provenienti anche dagli stati confinanti come Michoacán e Stato del Messico.

A rappresentare le istituzioni italiane in Messico erano presenti il presidente del Comites Messico Giovanni Buzzurro, anche Coordinatore MAIE per il Messico, e il vicepresidente Antonio Mariniello, Coordinatore MAIE per il Distretto Federale.

L’incontro, curato con passione dagli organizzatori Edgar Zanella e Miguel Ángel Zanella, ha previsto momenti istituzionali e conviviali.

Il venerdì, la delegazione è stata accolta dalle autorità locali al palazzo municipale, con visita guidata al centro storico e al murales di Salvador Almaraz, per poi cenare presso il ristorante El Jardín della discendente Lorena Zenni.

Il giorno successivo, alla Hacienda, si sono svolti i festeggiamenti con il passaggio di presidenza dell’associazione da Miguel Ángel Zanella León a Virginia Lorenzzini Spezzia (“Yoni”).

Nel suo discorso, Giovanni Buzzurro ha ricordato l’importanza di questi eventi come strumenti di coesione comunitaria e di orgoglio identitario:

“Essere italiani significa appartenere a una storia millenaria, patria del Rinascimento, dell’arte, della scienza e della dieta mediterranea. Dobbiamo sentirci orgogliosi ogni giorno delle nostre origini”.

Antonio Mariniello ha invece sottolineato i valori tipici degli italiani:

“Famiglie unite, ospitalità e affetto: sono questi i tratti che contraddistinguono la nostra comunità, sempre pronta ad accogliere anche chi incontra per la prima volta”.

La serata, ospitata da Arturo Costantini, gestore della Hacienda, si è confermata un momento di festa, cultura e italianità. Come ha sottolineato Edgar Zanella, “questa comunità, che prima del 2023 non si era mai ritrovata in modo così compatto, oggi è felice di incontrarsi e collaborare”.

Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente MAIE, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in Messico dai due coordinatori Buzzurro e Mariniello:

“Il loro impegno, la loro presenza costante e la capacità di fare rete sono la dimostrazione concreta di cosa significhi essere sempre al fianco degli italiani nel mondo. Il Messico è un esempio virtuoso di comunità viva e orgogliosa delle proprie radici”.

Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, da parte sua ha sottolineato: “Come MAIE siamo presenti dovunque ci sia un italiano nel mondo. Per noi il Messico è un Paese di importanza strategica, su cui abbiamo sempre investito molto. Personalmente ho guidato diverse missioni istituzionali in terra messicana e ricordo bene l’affetto con cui la comunità italiana ci ha sempre accolto: segno che come MAIE abbiamo saputo seminare bene, raccogliendo ogni volta i frutti del nostro lavoro. Avanti così”, ha concluso Merlo.

Buzzurro ha concluso annunciando con entusiasmo la sua presenza alla quarta edizione della festa: un appuntamento ormai immancabile per rafforzare i legami con la comunità italo-discendente di Irapuato.