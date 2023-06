MESSICO | Italiani all’estero, Giovanni Buzzurro (presidente Comites Messico) incontra la comunità italiana di Jalisco [FOTO]

“L'incontro è stato un'occasione per confrontarsi sulle necessità e gli interessi degli italiani che vivono in questa regione, che sono molto diversi da quelli di altre zone del Messico”, dichiara Buzzurro, che oltre ad essere presidente del Comites Messico è anche coordinatore nazionale del MAIE in terra messicana

Giovanni Buzzurro, coordinatore nazionale MAIE Messico e presidente del Comites locale, ha avuto il piacere di partecipare a un incontro informale con alcuni rappresentanti della comunità italiana di Jalisco, uno stato del Messico in cui risiedono molti connazionali. L’incontro si è svolto presso la sede della Dante Alighieri, l’istituzione culturale che promuove la lingua e la cultura italiana nel mondo.

Tra i presenti, c’erano Antonio Catino, consigliere del Comites e membro della commissione Made in Italy, Fabio Toticchi, console onorario dello stato di Jalisco, Enrico Mejani, presidente della Dante Alighieri, Alessandro Spadini, direttore accademico della Dante, Luigi Mortola, membro della comunità italiana e figura di riferimento storico, e Francesco Zampini, rappresentante dell’emigrazione italiana nello stato di Jalisco.

“L’incontro è stato un’occasione per confrontarsi sulle necessità e gli interessi degli italiani che vivono in questa regione, che sono molto diversi da quelli di altre zone del Messico”, dichiara Buzzurro in una nota. “Abbiamo anche discusso di alcune problematiche interne alla comunità e di possibili soluzioni per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra le varie associazioni e il Comites. A tal proposito – fa sapere il presidente Comites – abbiamo pensato di creare una chat di comunicazione tra il Comites e alcuni rappresentanti delle associazioni di italiani a Jalisco per garantire una comunicazione più efficace e diretta”.