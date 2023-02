MEDIA SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO | Recupera il Pd e il centrosinistra

Recupera il Pd e il centrosinistra. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Questa settimana forse per la prima volta si avverte nei sondaggi un recupero di tutta la coalizione del centrosinistra. Questo è il dato saliente della media delle intenzioni di voto.

Nel complesso il Pd e i suoi alleati aumentano del 0,8%. Nello specifico il partito di Letta sale al 16,1%, forse sull’onda dell’attenzione mediatica sulle primarie per il nuovo segretario, mentre Sinistra Italiana/Verdi cresce fino al 3,6%, tornando ai valori di dicembre e +Europa al 2,8%. Si tratta per gli ultimi due partiti degli stessi valori delle politiche di settembre.

In testa vi è saldamente Fratelli d’Italia, sostanzialmente stabile con il 29,4%, così come Forza Italia al 7% e la Lega all’8,5%. Il Movimento 5 Stelle è ugualmente quasi fermo, al 17,8%, mentre Azione/Italia Viva scende sotto l’85, al 7,9%. Anche in questo caso non vi sono molte differenze rispetto al dato del 25 settembre.