Media sondaggi Termometro Politico: con Letta il PD recupera, su anche Lega e Fratelli d’Italia

Con Letta il PD recupera, su anche Lega e Fratelli d’Italia. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. C’è un recupero di quelle forze che nelle ultime settimane avevano sofferto un calo a vantaggio soprattutto degli alleati, quindi del PD e della Lega, che recuperano dei decimali rispetto alla scorsa settimana.

Il partito del neo-segretario Enrico Letta anche per il cambio al vertice risale leggermente dal 17,3% al 17,8% pur rimanendo a un livello estremamente basso in rapporto alla sua storia. La Lega va dal 23,1% al 23,5%.

Mentre rimane piuttosto stabile, al 16,8%, il Movimento 5 Stelle, che in alcuni sondaggi beneficia dell’ipotesi che Conte sia il suo leader per i prossimi mesi.

In crescita Fratelli d’Italia, che ora è al 17,4%. E forse approfitta del calo di Forza Italia, al 7,3%. In recupero poi Italia Viva, al 2,9%, ma rimane ancora al di sotto della soglia, del 3%, come ormai da un mese. E torna sotto il 4%, al 3,8%, l’area ex LeU composta da Articolo 1 e Sinistra Italiana. Piuttosto stabile Azione, al 3,2%,