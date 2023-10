Torna a Matera per la seconda volta Choco Italia, la fiera del cioccolato artigianale itinerante. Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre, in piazza Vittorio Veneto, sarà possibile avvicinarsi al mondo variegato del cioccolato artigianale e ai suoi produttori. L’evento è ad ingresso libero e gratuito, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Matera, grazie al sindaco Domenico Bennardi e all’assessore Tiziana D’Oppido, dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dall’Associazione The Chocolate Way, con la collaborazione di diverse associazioni locali: Associazione Cuochi Materani, Associazione AMIRA Basilicata, Assopanificatori Matera, Confesercenti Matera, Pro Loco della Città di Matera tra storia, cultura e tradizioni.

Choco Italia è un progetto dell’Associazione Italia Eventi, la quale è risultata vincitrice del Bando Mercatini della città di Matera.

Tra le novità di quest’anno vi sarà “La Sana Merenda”. Ai visitatori sarà proposto del pane fresco artigianale materano accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP, grazie alla partecipazione dei panificatori materani di Assopanificatori Matera e di Confesercenti Matera. Un’idea salutare di merenda che riavvicina ai prodotti di qualità, a sostegno della solidarietà. Stavolta il progetto andrà a sostenere l’ADMO Basilicata.

Una rete internazionale per il cioccolato di qualità

The Chocolate Way rappresenta la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa. L’obiettivo è promuovere e mettere in collegamento i distretti storici europei del cioccolato di alta qualità, per riscoprirne e promuoverne la tradizione, la cultura e il valore. Italia Eventi è uno dei membri di questa associazione internazionale.

Anche alla tappa materana sarà presente la prima Fabbrica Europea del cioccolato artigianale dei maestri cioccolatieri provenienti da Perugia, la quale illustrerà tutte le fasi di lavorazione che dalla fava di cacao portano alla realizzazione di tavolette ed altri formati classici. Sarà attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21 ed ospiterà anche gli alunni delle scuole elementari e medie della città.

Il programma di Choco Italia tra laboratori e spettacoli

Con il fitto programma di laboratori e spettacoli si partirà sin da giovedì mattina 19 ottobre. Dalle ore 9.45 alle 13:45 sarà possibile conoscere il Bacio dei Sassi (Tartufo Materano), i cannoli di pane materano con ricotta e cioccolato e le strazzate materane glassate al cioccolato grazie all’Istituto Professionale Alberghiero “A. Turi” di Matera.

Alle 19 appuntamento con la presentazione de La Sana Merenda: il pane materano tradizionale incontrerà la spalmabile alla nocciola di Giffoni IGP, saranno presenti i rappresentanti di Assopanificatori Matera, Confesercenti Matera, una biologa nutrizionista e l’Azienda Agricola Nobile. A concludere la serata, dalle ore 20.30, animazione ragazzi e adulti con LucarGo a cura di Zio Ludovico.

Venerdì 20 ottobre tutta la mattinata sarà nuovamente in compagnia dell’Istituto Professionale Alberghiero “A. Turi” di Matera, mentre alle ore 19 si lavorerà la Focaccia materana al cioccolato a cura di Assopanificatori Matera e Confesercenti Matera. Alle ore 20, per divertire grandi e piccini, Willy Wonka e i Trampoli del Biglietto D’oro Miky&RoArtevents.

Sabato 21 ottobre, oltre alla Fabbrica culturale del cioccolato sempre attiva, tre appuntamenti con l’animazione e gli spettacoli: alle ore 18, alle ore 19 e alle ore 21 con Willy Wonka e la Chocoparade. Uno spettacolo itinerante con l’innovativa Choco Car, musiche jazz e danza aerea a cura di Accademia Creativa di Perugia.

Alle ore 20:30 si potrà assistere al laboratorio del maestro pasticciere Giuseppe Pepe dell’Associazione Cuochi Materani, il quale presenterà la Torta Madagascar. Seguirà l’abbinamento con spumanti e vini dolci a cura del maitre sommelier Giuseppe Magno dell’Associazione Amira Basilicata.

Domenica 22 ottobre, alle ore 11, si terrà il Laboratorio Ciokoplay a cura di Zio Ludovico con prenotazione, mentre alle ore 18 animazione per famiglie con LucarGO. Alle ore 20.30 nell’area laboratoriale sarà tempo di Torta Caprese e di Bicchierini crumble cacao, mousse fondente e crema mou a cura del maestro pasticciere Giuseppe Pepe dell’Associazione Cuochi Materani. Seguirà l’abbinamento con spumanti e vini dolci a cura del maitre sommelier Giuseppe Magno dell’Associazione Amira Basilicata.

I prodotti di Choco Italia

Sono sette le regioni che, con i loro prodotti e produttori, caratterizzeranno questa terza tappa autunnale a Matera di Choco Italia. Oltre ad alcune realtà materane, dalla Toscana arriverà un dolce carico di cantucci, classici e non. Dall’Umbria arriverà un’azienda di cioccolato artigianale perugino che proporrà cioccolatini e barrette, ma anche dischi con nocciole, frutti di bosco e mandorle.

Dalla Campania sarà possibile ritrovare un’azienda di Angri che produce cioccolato artigianale e cremini di tutti i gusti, tra cui una tipologia alla mela Annurca. Tra le novità il cioccolato grezzo realizzato macinando a pietra la fava di cacao. Il miele pregiato, in molte varietà, giungerà da Capaccio Paestum, mentre caramelle, lecca lecca e marshmallow da Napoli. Numerosi i dolci al cioccolato e di tradizione partenopea. Dai Monti Picentini giungerà un’azienda agricola che proporrà la nocciola di Giffoni IGP declinata in vari prodotti, tra cui il croccante realizzato al momento. Irpini, invece, i dolci artigianali, i dolcetti morbidi al cioccolato e i mostaccioli. Sempre dal salernitano giungeranno alcune tipologie di torrone, tra cui quello dei Sassi.

Dalla Puglia biscotti e taralli dolci, frutta disidratata e ricoperta di cioccolato

Dalla Calabria arriverà un carico di liquirizia: dolce e grezza, caramelle e panetti per preparare il liquore con un’antica ricetta calabrese. Dalla Sicilia il pregiato e antico cioccolato di Modica e sarà possibile anche gustare il croccante siciliano realizzato con le mandorle, il pistacchio ed il sesamo, realizzato sul momento. Non mancheranno torrone, realizzato in loco in vari gusti, praline, cremini, cannoli siciliani, cassate e dolci con la pasta di mandorla.

Le prossime tappe di Choco Italia in tour

Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito. Media partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it

Dal 26 al 29 ottobre: Tivoli

Dal 3 al 5 novembre: Caserta

Dal 9 al 12 novembre: Benevento

Dal 16 al 19 novembre: Roma (Area Mercato Testaccio)

Dal 23 al 26 novembre: Salerno Dolcissima – Festa del cioccolato artigianale e dei dolci natalizi (In occasione di Luci d’Artista)