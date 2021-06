Maserati MC20 | La SUPERCAR italiana VELOCE e FACILE da guidare TUTTI I GIORNI [VIDEO]

La Maserati MC20 è una supersportiva elegante, sportiva, efficiente e leggera. È un’auto polivalente sia nell’aspetto sia nella guida. Le sue dimensioni sono importanti con una lunghezza di 4,67 metri, una larghezza di 1,97 e una altezza di appena 1,22 metri. Il passo di 2,70 metri conferma l’ottima abitabilità per le 2 persone in abitacolo che potranno sfruttare la capienza di 150 litri totali dei due vani porta bagagli (100+50). Il tutto con un peso in ordine di marcia di 1500 kg. Il motore Netturo 3.0 V6 eroga 630 CV e 730 Nm di coppia per uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e 325 km/h di velocità massima. Ecco com'è fatta e come va su strada e in pista in questa VIDEO prova!