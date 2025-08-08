“Oggi ricordiamo le 262 vittime della tragedia di Marcinelle, di cui 136 erano italiani. Uomini partiti con una valigia di cartone e pieni di speranza, che hanno pagato con la vita il prezzo di un lavoro duro e senza tutele”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, eletta nella circoscrizione estero – Europa con il Movimento 5 Stelle e poi passata ad Azione. E’ la referente del partito per gli italiani all’estero.

“Marcinelle – prosegue – è il simbolo del sacrificio e del contributo enorme che le comunità italiane all’estero hanno dato, e continuano a dare, ai Paesi che li hanno accolti – in particolare al Belgio del dopoguerra.

A loro – conclude – va il nostro ricordo, la nostra gratitudine e l’impegno a custodire la memoria, perché il loro sacrificio non sia mai dimenticato”.