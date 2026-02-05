“Gli italiani all’estero sono al fianco delle regioni italiane colpite dal maltempo.

Insieme alla comunità italo americana, alla Niaf e a tante associazioni, abbiamo lanciato una iniziativa di solidarietà per sostenere Sicilia, Sardegna e Calabria mobilitando tutta la rete diplomatico-consolare italiana negli Stati Uniti.

Quando l’Italia è in difficoltà gli italiani nel mondo rispondono: è questa la forza della nostra comunità”.

Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si trova a Washington dove ha incontrato, tra gli altri, esponenti della National Italian American Foundation (Niaf) riuniti nella residenza dell’ambasciatore italiano.