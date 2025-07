Filiera Madeo, eccellenza agroalimentare della Calabria, parteciperà per la prima volta al Fancy Food Show di New York, dove presenterà in anteprima per il mercato statunitense la sua ‘Nduja Nobile, versione innovativa e di alta qualità del celebre salume calabrese spalmabile, nella sua gamma completa.

Con la sua partecipazione alla manifestazione statunitense, Filiera Madeo segna anche un traguardo storico: è infatti la prima azienda calabrese ad esportare ufficialmente la ‘nduja negli Stati Uniti, contribuendo alla diffusione della cultura gastronomica italiana autentica nel mondo e spianando la strada per l’ingresso nel mercato americano ad altre aziende agroalimentari italiane.

“Approdare negli Stati Uniti con uno dei prodotti più iconici della nostra tradizione culinaria – ha commentato Anna Madeo, Ceo dell’impresa di famiglia – rappresenta un passo cruciale per Madeo e un riconoscimento del valore che ogni giorno costruiamo con dedizione e passione, portando non solo i nostri prodotti, ma tutta l’eccellenza del Sud Italia, oltre i confini nazionali e il nostro Continente.

Siamo felici che molte altre aziende del nostro settore stiano seguendo le nostre orme e siamo orgogliosi di essere stati i primi a tracciare la strada. I nostri prodotti sono più forti dei dazi e dei pregiudizi e hanno una caratteristica unica: sono insostituibili.

Il prossimo passo sarà portare in America il nostro prosciutto di Suino Nero, un unicum nel suo genere, in cui crediamo molto”.

Nata come prodotto povero, realizzato con le parti meno nobili del maiale e arricchito con il caratteristico peperoncino rosso calabrese, la ‘NDUJA rappresenta oggi un simbolo gastronomico della tradizione del Sud Italia.

Con un processo artigianale che prevede l’insaccatura in budello naturale, la legatura a mano e una lunga maturazione, la ‘NDUJA Madeo si distingue per qualità, autenticità e rispetto delle origini.

La “Nobile” è dunque la rivisitazione firmata Madeo, unica nel suo genere: una ricetta più leggera e raffinata, prodotta interamente nella propria filiera agroalimentare, con carne suina selezionata e peperoncino fresco in salsa, coltivato e trasformato internamente.

Il risultato è un prodotto senza glutine né lattosio, disponibile in tutti i formati – dal vasetto pronto all’uso al pratico formato squeezy – ideale per i professionisti del food service e i consumatori gourmet.

Nata 40 anni fa come un piccolo allevamento suinicolo tra le colline della Sila greca, Filiera Madeo si è trasformata in una delle principali realtà industriali della Calabria, conosciuta in Italia e all’estero (esporta in oltre 25 Paesi nel mondo) per la produzione di salumi di alta qualità realizzati all’interno di un sistema organizzato di filiera 100% locale e integrata.

Oggi è un gruppo da quasi 30 milioni di euro di fatturato, con più di 150 tra dipendenti diretti e collaboratori.

L’impresa consta di 4 allevamenti di suini e 3 stabilimenti di trasformazione, 4 linee di produzione, oltre 100 ettari di campi, più di 300mila piante di peperoncino di Calabria e oliveti biologici.

Un ecosistema intelligente e sostenibile che ha al suo centro il Suino Nero Calabrese. Con il suo ingresso da protagonista assoluta nel mercato americano, Filiera Madeo, unica filiera italiana per le produzioni di Suino Nero 100% puro, continua dunque nella sua mission di portare i sapori della tradizione e in particolare la Calabria autentica nel mondo.