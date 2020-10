Made in Italy in Cina, in arrivo prodotti italiani nei supermercati Suning

Il progetto s'inserisce in una più ampia campagna dell'Ice per avvicinare i consumatori cinesi ai prodotti italiani

Secondo quanto si legge oggi su Milano Finanza, l’Ice sta perfezionando nuovi accordi per promuovere e distribuire prodotti italiani nei supermercati del colosso Suning in Cina. Il progetto s’inserisce in una più ampia campagna dell’Ice per avvicinare i consumatori cinesi ai prodotti italiani.

L’intesa, scrive la testata economica, prevede la promozione di 200 prodotti rappresentativi del Made in Italy nei negozi online e offline di Suning, in particolare nelle catene Sup’s di Hema e CitySuper.

Non è finita qui. La collaborazione include anche forme di pubblicità nei Carrefour China, acquisiti nel 2019 dal gruppo fondato da Zhang Jindong per 620 milioni di euro.