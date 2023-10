Ilaria del Bianco riconfermata presidente associazione Lucchesi nel Mondo. A dare la notizia è Il Tirreno, che spiega che in occasione dell’assemblea dei soci “era presente anche il sindaco Mario Pardini, che nel suo saluto ha espresso grande apprezzamento per l’opera svolta dal sodalizio lucchese sia in Lucchesia, mantenendo alta l’attenzione sul fenomeno dell’emigrazione dalle nostre terre, sia all’estero, con importanti attività di promozione della cultura”.

È seguita quindi da parte della presidente uscente Ilaria del Bianco un’ampia relazione sul quinquennio concluso. Un mandato che si è aperto con le importanti e positive celebrazioni per i 50 anni dell’associazione, ma che poi è risultato segnato dalla pandemia, una sorta di spartiacque nella vita della comunità.

La presidente ha ricordato le molte attività culturali svolte in Lucchesia, i concerti a Celle dei Puccini e sul territorio. L’ampliamento dei rapporti istituzionali e di collaborazione, il conseguimento, per il Museo di Celle, della qualifica di Museo di Rilevanza regionale.

Molteplici inoltre le attività promosse all’estero nei periodi lontani dalla pandemia ma anche durante il lockdown, quando sono state organizzate video conferenze e incontri on line.