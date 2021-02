LO STUDIO | Melatonina liquida per dormire bene

Molto spesso capita di svegliarsi nel cuore della notte e non riuscire più a dormire, oppure si può avere difficoltà ad addormentarsi rendendo le ore effettive di sonno scarse e rendendoci irrequieti e poco reattivi a lavoro o comunque nel quotidiano. Questa mancanza di sonno e la fatica ad addormentarsi possono dipendere da molti fattori, come stress, ansia o un periodo molto particolare della propria vita.

Esistono in commercio molti integratori che favoriscono il sonno, alcuni molto efficaci e altri un po’ meno, alcuni naturali e molti altri no, anche se i rimedi naturali sono sempre quelli più consigliati prima di provare farmaci veri e propri.

Una nuova recente scoperta, che ha studiato coloro che lamentavano agitazione, insonnia e stress, che impediva loro di dormire, ha messo in evidenza la grande efficacia della melatonina in tecnologia liquida, unita ad altri preziosi elementi.

Combattere i risvegli notturni con la melatonina liquida

La scoperta ha generato un integratore alimentare chiamato Ansioninax Risvegli Notturni, a base di principi attivi naturali, come appunto la melatonina, ed è stato realizzato in Italia, con una tecnologia esclusiva. Oltre alla melatonina, possiede infatti ingredienti come l’Oleolito di Zafferano e l’Olio essenziale di Lavanda.

Grazie alla nuova tecnologia con cui è stato realizzato Ansioninax denominata “Vegetal Softgel” la melatonina è in grado di essere assorbita molto più velocemente e in questo modo è in grado di raggiungere concentrazioni plasmatiche molto più elevate rispetto alla formulazione classica in compresse.

In particolare:

• La Melatonina è veicolata in oleolito di zafferano in capsule molli, facili da deglutire

• Olio essenziale di lavanda: è in grado di ridurre agitazione e stress emotivo. Inoltre, è utile per conseguire uno stato di rilassamento favorendo un sonno sereno;

• Oleolito di Zafferano: è Zafferano proveniente dall’ Iran macerato in olio, prodotto in Italia

I benefici per l’organismo

Ansioninax risvegli notturni possiede numerosi benefici, tutti incentrati sul benessere psicofisico di chi li assume, tra cui i più importanti:

• favorisce un sonno continuo eliminando i risvegli notturni;

• aiuta a rilassarsi appena ci si mette a letto, riducendo il tempo impiegato a prendere sonno;

• oltre a favorire la velocità di addormentarsi contribuisce a migliorare la qualità del sonno, rendendo così il risveglio più piacevole senza la spossatezza tipica di chi non riposa bene.

Il prodotto quindi è un ottimo rimedio per affrontare, riequilibrare e gestire tutti quei periodi stressanti, quei momenti della vita in cui ci si sente più ansiosi per diversi motivi che siano lavorativi o familiari. Tutto questo influisce in modo negativo sulla vita, soprattutto sul sonno. Agitazione e stress portano il cervello a non rilassarsi e quindi a rimanere sveglio, con il rischio di svegliarci nel cuore della notte, agitati.