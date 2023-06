Lo scrittore peruviano Vargas Llosa: “Passerò molto tempo in Repubblica Dominicana”. Premiato con la cittadinanza

Per rendere omaggio all'autore di tanti romanzi best seller internazionali, come "La città e i cani" e "La zia Julia e lo scribacchino", il presidente del paese caraibico, Luis Abinader, ha firmato il decreto di concessione della cittadinanza a Vargas Llosa