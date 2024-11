Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, aprendo l’appuntamento annuale della Confederazione e dialogando con i ministri Adolfo Urso – Imprese e Made in Italy – e Giancarlo Giorgetti – Economia e Finanze, ha detto: “Esistiamo anche noi, le piccole e medie imprese della manifattura: in un mondo fatto di colossi facciamo girare la grande macchina dell’economia italiana e creiamo occupazione per il 76% dei lavoratori, ma da 18 mesi la nostra produzione industriale è in calo, tanto che sono già 300 le aziende del nord ad aver fatto domanda di cassa integrazione”.

Per questo “abbiamo voluto dedicare questa assemblea a quell’85% di imprese italiane a conduzione familiare che da sempre rappresentano la qualità del prodotto made in Italy e che forse oggi non basta più”.

“Produttività e competitività sono doveri collettivi e non solo della cultura d’impresa, lo Stato non può tirarsi indietro”: Agnelli ha ribadito quali e quante siano le difficoltà delle imprese italiane, aziende piccole e medie, perlopiù a conduzione familiare, e ha avanzato alcune proposte che potrebbero permettere alle Pmi di riuscire a riaffermare il proprio ruolo competitivo nei mercati e contribuire così anche a risollevare il Paese.

Partendo proprio dalle proposte più dibattute della legge di Bilancio in tema di extraprofitti e concorrenza: “Introduciamo un’addizionale, sia anche del 10%, per tutte quelle aziende – siano assicurazioni, società energetiche, banche – che superano i 50 milioni di euro di utili”, ha detto Agnelli. Ma non solo: “Il risparmio ottenuto potrebbe essere impiegato per altre iniziative, come l’innalzamento delle pensioni minime, oppure per ridurre il cuneo fiscale per le imprese perché quegli oltre 300 miliardi che oggi le aziende private spendono per gli stipendi dei propri collaboratori non finiscano per il 60% nelle casse dello Stato: 180 miliardi su 300”.

E ancora, il tema caldo della transizione energetica, ambientale e digitale: “Vogliamo essere green ma con i piedi per terra”, ha spiegato Agnelli chiedendo al Governo di “stabilire una linea definita sul nucleare”. Perché mentre “tutti parlano di transizioni, l’Europa sembra più interessata a spingerci verso la totale decarbonizzazione a ogni costo, anche a quello di regalare la nostra industria alla Cina”.

In vista delle prossime mosse politiche in tema di inasprimento dazi, già preannunciati dal rieletto presidente Trump, Agnelli ha aggiunto: “Con la scusa di tassare l’alluminio in entrata, gli Usa hanno il mirino puntato sulla produzione made in Italy: sul nostro design, sui nostri mobili, sulle nostre infrastrutture e sulle oltre 300 voci doganali individuate; come ha intenzione di proteggerci l’Europa?”.

Infine, in tema denatalità e occupazione, non è una “modesta proposta” quella fatta dal presidente Agnelli al ministro Giancarlo Giorgetti per rafforzare il tessuto produttivo nazionale puntando sulle generazioni future: “Lavoriamo insieme all’introduzione di una decontribuzione fiscale per i giovani qualificati in settori chiave per le imprese manifatturiere“. E per ristrutturare un tessuto sociale che sembra resistere al lavoro, chi lamentando salari troppo bassi e chi fuggendo all’estero.

Per trovare nuova forza lavoro Agnelli propone: “Snelliamo le procedure che rallentano l’assunzione degli extracomunitari, e per chi è già presente sul suolo italiano, regolamentiamo la loro presenza così da permettergli di far parte della vita economica del nostro Paese e quindi della società”.

Anche la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio dedicato agli industriali.