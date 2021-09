L’EVENTO | “A tavola con il Guatemala”: Palazzo WEGIL, Roma 22 Settembre 2021

un evento di straordinaria importanza dove oltre a creare nuove opportunità di business, si potranno porre le basi per la creazione di una gastronomia fusion che unisca l’eccellenza del Made in Italy con la qualità dei prodotti agricoli guatemaltechi

Il 22 settembre, dalle 10h alle 18h presso il Palazzo WEGIL a Roma, si terrà il più importante evento di Diplomazia Commerciale organizzato dal Governo del Guatemala per il 2021.

La Camera di Commercio e Industria Italo-Guatemalteca (CAMCIG) sostenendo l’iniziativa dell’Ambasciatore del Guatemala a Roma Luis Carranza, ha colto la sfida per incentivare gli scambi commerciali tra l’Italia ed il Guatemala, in un periodo storico segnato dall’incertezza e dalla turbolenza dei mercati, in uno dei settori di maggior interesse del Made in Italy: l’agroalimentare.

La collaborazione tra i due Paesi, specialmente in questo settore dell’industria, è sicuramente strategica per la complementarietà e le sinergie che possono essere sfruttate: l’esperienza, il know how, la tecnologia italiana in tutto ciò che riguarda la gastronomia e la catena del valore che la caratterizza sono sicuramente un fattore di successo per la esaltare la varietà climatica del paese centroamericano, che permette sia la produzione di un’ampia gamma di prodotti agricoli, ma soprattutto di raggiungere l’eccellenza laddove si riesca ad efficientizzare il processo produttivo nel massimo rispetto della natura.

“A tavola con il Guatemala”, mettendo in contatto 15 produttori guatemaltechi con il sistema distributivo ma anche con l’industria dei macchinari (agricoli, ma anche del packaging e della ristorazione) si presenta come un evento di straordinaria importanza dove oltre a creare nuove opportunità di business, si potranno porre le basi per la creazione di una gastronomia fusion che unisca l’eccellenza del Made in Italy con la qualità dei prodotti agricoli guatemaltechi.