Lego e Vespa insieme per celebrare il made in Italy. Nasce così Lego Vespa 125, modellino in mattoncini che sarà disponibile dal prossimo 1° marzo.

In parallelo, però, un modello gemello della Lego Vespa 125 in scala 1:1 arriva sulle strade di Milano in occasione della Fashion Week: da oggi e fino al prossimo 3 marzo, infatti, i passanti e gli appassionati delle due ruote e del mattoncino possono immortalarsi sulla Vespa in scala 1:1 nello store di via Montenapoleone.

“Lego e Vespa sono due brand capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare, perché nel loro Dna c’è la capacità di unire e costruire”, ha dichiarato al quotidiano economico Italia Oggi Marco Lambri, head of Piaggio group design Center.