LEADER PD | Zingaretti: “Ripartiamo da scuola, imprese, salute”

“La scuola e' il pilastro del nuovo modello di sviluppo a cui tendiamo”, “siamo alla vigilia di una programmazione economica e finanziaria che l'Italia non ha mai conosciuto in 50 anni”

Nicola Zingaretti, intervenendo su Facebook insieme a Massimo Recalcati a ‘La scuola, prima di tutto’, primo di tre cicli di incontri organizzati dal Pd, commenta: “La scuola e’ il pilastro del nuovo modello di sviluppo a cui tendiamo”, “un paese che non affronta questi nodi non puo’ chiamare il proprio futuro rinascita o ricostruzione. Per questo dico che non si puo’ che ripartire dalla scuola”.

Con le risorse del Recovery fund l’Italia deve cambiare. Non si puo’ tornare a un Paese “come era prima del Covid, occorre bensi’ un nuovo modello di sviluppo che faccia superare tutte le disuguaglianze che c’erano e ci sono, che abbia al centro la scuola e il sistema formativo, dall’asilo all’università”.

Dunque la priorità della politica è “riordinare le idee” e “mettere a punto un progetto” perchè “siamo alla vigilia di una programmazione economica e finanziaria che l’Italia non ha mai conosciuto in 50 anni”, considerato che “le risorse che provengono dall’Europa e che non a caso hanno chiamato Next generation Eu danno al Paese una occasione unica e noi non vorremmo sprecarla”.

“Tutti – ha sottolineato il lesder Pd – sono alla rincorsa dei tweet e dei like: noi vorremmo distinguerci anche su questo dando una dimensione umana” a questa discussione. “Scuola, imprese, salute: questo – ha evidenziato Zingaretti – e’ il nostro modo per dare sicurezza alle persone”.