Le arance siciliane conquistano la Cina

"L'avventura in Cina vale alla siciliana Oranfrizer il China Award Capital Elite: il premio le è stato assegnato per aver aperto, prima azienda del settore, il mercato delle arance italiane nel paese asiatico"

Hanno dentro di sé il sole della Sicilia le arance con cui vengono fabbricati i prodotti della siciliana Oranfrizer. Ne parla il quotidiano economico Italia Oggi.

“L’avventura in Cina vale alla siciliana Oranfrizer il China Award Capital Elite: il premio le è stato assegnato da Fondazione Italia Cina e Milano Finanza per aver aperto, prima azienda del settore, il mercato delle arance italiane nel paese asiatico”.

Salvo Laudani, direttore marketing di Oranfrizer, spiega: “È un riconoscimento al nostro impegno e alla determinazione nel portare avanti la sperimentazione. E per aver voluto cogliere l’opportunità di un mercato che presenta non poche difficoltà, per distanza e logistica”.

Anche in Cina, dunque, il made in Italy si fa sentire con forza: nel Paese asiatico, infatti, i prodotti italiani stanno conquistando sempre più fette di mercato. E’ l’eccellenza italiana che apre tutte le porte.