LA SCOMMESSA | Calenda: “Tra sei mesi Salvini sarà sparito e arriverà un altro”

Carlo Calenda, parlamentare europeo ed ex ministro dello Sviluppo Economico, ospite dell’incubatore di startup Wylab e del settimanale Piazza Levante nel loro ciclo “Incontri con i protagonisti”, intervenuto a Chiavari ha detto: “Vi faccio una scommessa: tra sei mesi Salvini non ci sara’ piu’ e arrivera’ un altro. Questo perche’ noi italiani siamo incapaci di fare pace con noi stessi”.

Calenda, leader di Azione, intervistato dal ceo di Duferco, Antonio Gozzi, ha parlato della situazione politica nazionale: “Di Maio? Non e’ che fa il ministro degli Esteri perche’ ha un angelo custode. Ce lo abbiamo messo noi. Purtroppo in Italia c’e’ poca serieta’ dal punto di vista politico e non si pretende serieta’ dai nostri rappresentanti. Questo crea enormi problemi di credibilita’ all’estero”.

“Io non posso accettare che l’amministratore delegato di Siemens venga in Italia a dire che il Paese e’ bello perche’ gli piacciono gli spaghetti. Noi dobbiamo anzitutto recuperare credibilita’ a livello internazionale. Purtroppo pero’ manca un sistema Paese intorno ai nostri governanti e la colpa e’ solo nostra. Siamo serissimi nella vita privata ma non altrettanto nella vita pubblica”.