La morte di Papa Benedetto XVI è la fine della Chiesa di Papa Giovanni Paolo II

Il legame tra Papa Giovanni Paolo II ed il suo successore Papa Benedetto XVI, il quale è appena tornato alla casa del Padre, è stato molto forte anche dopo la morte del Pontefice polacco. Anzi, come disse anni fa Vittorio Sgarbi, il vero Wojtyla era proprio Ratzinger. Infatti, quando era ancora cardinale, Joseph Aloisius Ratzinger consigliava il Papa polacco. Tra Papa Giovanni Paolo II e colui che gli succedette vi fu un rapporto di amicizia fraterna.

Dunque, non ci fu una cesura tra il pontificato di Papa Giovanni Paolo II e quello di Papa Benedetto XVI. Semmai, la cesura ci fu con le dimissioni di Papa Benedetto XVI e l’avvento di Papa Francesco. La Chiesa di Papa Giovanni Paolo II fu quella di Papa Benedetto XVI e viceversa. Per esempio, uno dei punti in comune tra i due pontificati fu la questione del relativismo, contro il quale Papa Benedetto XVI si scagliò tanto quanto il suo predecessore.

Entrambi i Papi parlavano della difesa delle radici giudaico-cristiane dell’Occidente. Oggi, invece, non si parla più del relativismo con la stessa forza con la quale se ne parlava sia ai tempi di Papa Giovanni Paolo II che a quelli del suo immediato successore. Per questo motivo, possiamo dire che la Chiesa di Papa Giovanni Paolo II sia finita il 31 dicembre 2022, con la morte di Papa Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI sarà seppellito nelle Grotte Vaticane, luogo in cui era seppellito Papa Giovanni Paolo II. Anche questo ci dimostra il legame tra i due Papi.